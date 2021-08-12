為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    高鐵延伸宜蘭重點評估設站四城、宜蘭 審計部促盡速決定

    交通部長王國材昨（右）率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察。（資料照，交通部提供）

    交通部長王國材昨（右）率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察。（資料照，交通部提供）

    2021/08/12 10:39

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案，交通部昨宣布將重點評估四城與宜蘭站，但仍未敲定實際站址，審計部審計報告最近出爐，指出此案綜合規劃報告原預計去年底就要完成，但至今仍未確定站址，宜蘭縣政府應更積極與交通部聯繫、溝通；縣府回應，非常關心高鐵延伸宜蘭案，綜合規劃報告的過程都有參與。

    高鐵延伸宜蘭站址有四城、宜蘭、縣政中心與羅東等4個站址評估中，但各方意見相當多，縣政府希望設在高架化後新設的台鐵縣政中心站，民進黨宜蘭縣黨部與宜蘭市長江聰淵則爭取設站宜蘭站，溪南的民代更力爭設站羅東鎮。

    交通部長王國材昨率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察，了解高鐵的工程技術與拆遷細節，並宣布設站重點將是四城站與宜蘭站兩個方案，不過整個視察過程，並未邀請縣政府與地方上任何民意代表，相當低調。

    根據審計部近期公告的審計報告指出，高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告，原預計去年底就要完成，但至今仍未確定站址，宜蘭縣政府應更積極與交通部聯繫、溝通，盡速決定站址，以利後續3鐵共構的規劃，並紓解宜蘭與大台北間塞車的問題。

    如高鐵延伸宜蘭案決定站址，完成綜合規劃，接下來就將進入環評審查階段，後續才能進行預算編列、設計與發包施工等實質程序。

    縣府祕書長林茂盛回應，不論是綜合規劃的期初還是期末報告，縣政府都有參與其中，全案的發展過程，縣長林姿妙也很關心，多次向中央喊話，在尊重專業的前提下，盡速決定站址，但全案的執行面與預算管控，都在中央手中。

    至於交通部赴宜蘭視察，未邀請縣政府；林茂盛說，的確沒收到任何通知，很感謝交通部長能親自來宜蘭關心，期盼未來有機會，可以邀請地方政府會勘，如此對高鐵延伸宜蘭案更有利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中央屬意宜蘭、四城設高鐵站 宜縣府仍挺縣政中心站
    2021/08/11 20:18

    中央屬意宜蘭、四城設高鐵站 宜縣府仍挺縣政中心站
    高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」
    2021/08/11 18:54

    高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    宜蘭縣消防人員第二劑疫苗施打 統一上平台登記意願
    2021/08/10 16:58

    宜蘭縣消防人員第二劑疫苗施打 統一上平台登記意願
    宜蘭高鐵進度超前屏東高鐵 民間社團：重北輕南
    2020/10/18 15:48

    宜蘭高鐵進度超前屏東高鐵 民間社團：重北輕南

    永慶房產南台灣上半年業績年增45%
    宜蘭縣今日熱門
    高鐵延伸宜蘭 江聰淵怒斥林姿妙拿設站開玩笑 縣府：誤會
    2021/08/05 11:17

    高鐵延伸宜蘭 江聰淵怒斥林姿妙拿設站開玩笑 縣府：誤會 影片

    父母終於展笑容！勇警蔡旻庭中彈仍制伏嫌犯 將轉普通病房
    2021/08/05 13:32

    父母終於展笑容！勇警蔡旻庭中彈仍制伏嫌犯 將轉普通病房

    宜蘭市7日放水燈 祈求疫情隨風散去
    2021/08/05 13:54

    宜蘭市7日放水燈 祈求疫情隨風散去

    防疫期間限定美食 太平山首推雙主菜林場便當
    2021/08/05 16:39

    防疫期間限定美食 太平山首推雙主菜林場便當 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播