高鐵延伸宜蘭重點評估設站四城、宜蘭 審計部促盡速決定

交通部長王國材昨（右）率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察。（資料照，交通部提供）

2021/08/12 10:39

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案，交通部昨宣布將重點評估四城與宜蘭站，但仍未敲定實際站址，審計部審計報告最近出爐，指出此案綜合規劃報告原預計去年底就要完成，但至今仍未確定站址，宜蘭縣政府應更積極與交通部聯繫、溝通；縣府回應，非常關心高鐵延伸宜蘭案，綜合規劃報告的過程都有參與。

高鐵延伸宜蘭站址有四城、宜蘭、縣政中心與羅東等4個站址評估中，但各方意見相當多，縣政府希望設在高架化後新設的台鐵縣政中心站，民進黨宜蘭縣黨部與宜蘭市長江聰淵則爭取設站宜蘭站，溪南的民代更力爭設站羅東鎮。

交通部長王國材昨率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察，了解高鐵的工程技術與拆遷細節，並宣布設站重點將是四城站與宜蘭站兩個方案，不過整個視察過程，並未邀請縣政府與地方上任何民意代表，相當低調。

根據審計部近期公告的審計報告指出，高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告，原預計去年底就要完成，但至今仍未確定站址，宜蘭縣政府應更積極與交通部聯繫、溝通，盡速決定站址，以利後續3鐵共構的規劃，並紓解宜蘭與大台北間塞車的問題。

如高鐵延伸宜蘭案決定站址，完成綜合規劃，接下來就將進入環評審查階段，後續才能進行預算編列、設計與發包施工等實質程序。

縣府祕書長林茂盛回應，不論是綜合規劃的期初還是期末報告，縣政府都有參與其中，全案的發展過程，縣長林姿妙也很關心，多次向中央喊話，在尊重專業的前提下，盡速決定站址，但全案的執行面與預算管控，都在中央手中。

至於交通部赴宜蘭視察，未邀請縣政府；林茂盛說，的確沒收到任何通知，很感謝交通部長能親自來宜蘭關心，期盼未來有機會，可以邀請地方政府會勘，如此對高鐵延伸宜蘭案更有利。

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