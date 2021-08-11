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    首頁　>　宜蘭縣

    中央屬意宜蘭、四城設高鐵站 宜縣府仍挺縣政中心站

    高鐵延伸宜蘭案引起高度關注，宜蘭站設在哪也引起地方關心。圖為宜蘭市已高架鐵路路段。（資料照，記者蔡昀容攝）

    高鐵延伸宜蘭案引起高度關注，宜蘭站設在哪也引起地方關心。圖為宜蘭市已高架鐵路路段。（資料照，記者蔡昀容攝）

    2021/08/11 20:18

    相關新聞連結：
    高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭站址設在何處，引起各界關注，交通部長王國材今天到宜蘭縣實地視察，他說，設站重點將是四城站、宜蘭站兩個方案。宜蘭縣政府秘書長林茂盛說，縣府仍維持原訂立場，建議設在縣政中心，不過中央有其專業考量，縣府會尊重中央最終的決定。

    高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，宜蘭端站址有四城、宜蘭、縣政中心、羅東等4場站列入評估，宜蘭縣政府先前正式表達立場，建議設在縣政中心，不過，王國材今天視察時說，針對四城、宜蘭兩個方案，已請相關單位先深入研究細節，將再召開會議討論，盡速與宜蘭縣政府協商定案。

    對此，林茂盛說，關於宜蘭縣政府的立場，跟以往一樣沒有改變，仍然是建議設在縣政中心站；縣政中心位址在宜蘭縣中心點，往北、往南都方便，且腹地大，未來發展性也大，相關的行政機關包含縣府、地院、地檢署、宜蘭科學園區都在附近，對於來宜蘭遊玩或洽公的民眾，是比較適合的點。

    不過，林茂盛也強調，中央還是有其專業考量在，縣府會尊重中央的決定，不過當前最重要的是，請中央盡快把站址確定，讓延伸宜蘭計畫能盡快送往行政院核定。

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