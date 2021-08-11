高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」

交通部長王國材（左一）今天與鐵道局長伍勝園（後排右二）、台鐵局長杜微（後排右三）一同赴宜蘭視察，評估高鐵設站站址。（交通部提供）

2021/08/11 18:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵延伸宜蘭站址有四城、宜蘭、縣政中心、羅東等4個場站評估中，交通部原本屬意與台鐵宜蘭站共站，宜蘭縣政府希望設在高架化後新設的台鐵縣政中心站。交通部長王國材今天率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人赴宜蘭縣實地視察，了解工程技術與拆遷細節，他說目前設站重點將是四城站、宜蘭站兩個方案。

高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，鐵道局就綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性、拆遷需求與鐵路高架工程介面等因素評估，目前重點為「四城」、「宜蘭」等兩個方案。「四城」方案屬於新市鎮開發，可採兩種徵收方式，採一般徵收方式的拆遷量少，如採區段徵收，特定開發區472公頃土地內的居民可以參與開發，有助於新市鎮的發展；「宜蘭」方案和既有的車站共構，周邊已有成熟的商業發展，但拆遷量較大、聯外交通改善困難。

王國材說，四城站周邊有很大的腹地能夠開發，對城市願景較有想法的話，選擇在此設站較合適，讓高鐵進到宜蘭後，能夠為當地帶來不一樣的發展；如果要強化宜蘭舊市區的發展、提升運輸便利性，那在宜蘭站設址會是比較好的選擇。王國材說，兩種選擇就像是高鐵在台北市及在其他縣市的設站一樣，台北市的高鐵是與既有車站連結在一起，其他高鐵各站大多是新設車站，並結合特定區開發，就像桃園的青埔、新竹的六家。

現行四城站是小站，基本上沒有對號列車停靠，王國材說，只要是高鐵站址設在那邊，未來台鐵高級列車都會停靠，它將會變成台鐵的大站，並成為未來東部快鐵的起始站。

王國材說，針對四城、宜蘭兩個方案，已請相關單位先深入研究細節，將再召開會議討論，盡速與宜蘭縣政府協商，確定高鐵延伸的站址。

根據現行高鐵延伸宜蘭方案，路線已確定走未經過翡翠水庫集水區，南港─宜蘭站全長約56.4公里，行車時間約17分鐘，經費約1760億元；南港─四城約47.4公里，經費1650億元。

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