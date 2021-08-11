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    首頁　>　宜蘭縣

    橋墩成「宜蘭旅遊懶人包」 橋下踩鐵馬、散步賞風光

    宜蘭市凱旋里鐵路高架橋下自行車道進行橋墩彩繪工程，墩柱上畫有宜蘭美景及在地文化，成為另類的「宜蘭旅遊懶人包」，民眾可以在橋下散步、騎自行車。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市凱旋里鐵路高架橋下自行車道進行橋墩彩繪工程，墩柱上畫有宜蘭美景及在地文化，成為另類的「宜蘭旅遊懶人包」，民眾可以在橋下散步、騎自行車。（記者蔡昀容攝）

    2021/08/11 13:08

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭氣候多雨，能避雨的休憩空間成為民眾好去處。宜蘭市凱旋里鐵路高架橋下自行車道，經地方爭取，宜蘭縣政府辦理橋墩彩繪工程，在墩柱畫上宜蘭美景及在地文化，成為另類的「宜蘭旅遊懶人包」，民眾也可以在橋下散步、騎自行車，欣賞沿途宜蘭風光。

    「雙園自行車道」全長約8公里，橋墩彩繪工程佔其中1.48公里，北起黎明路，南至和平路，在編號22號至86號墩柱上，運用寫實和活潑兩種手法彩繪，呈現縣內12鄉鎮市、知名風景及文化特色，包含龜山島、龍潭湖、太平山森林鐵路、清水地熱、雪山隧道、蘇花公路等，是另類的宜蘭旅遊懶人包，讓曾造訪過的民眾回味美好回憶，也帶領大家挖掘新景點。

    彩繪計畫經凱旋社區及7名宜蘭市選區議員爭取，由縣府撥款95萬元經費辦理，工程自去年11月設計，去年12月施工，今年4月30日完工。繪畫內容由凱旋社區居民與執行廠商討論。

    凱旋里里長林振雄表示，今天太陽很大，來車道騎車或散步不會曬到太陽，東側是大片稻田，民眾轉頭就欣賞樸實的農村田園風光；宜蘭愛下雨，來這邊運動也不會淋到雨，像去年底宜蘭一連下了兩、三個月，來這邊運動的民眾反而增加。

    林振雄說，除了當地民眾使用，也歡迎外地觀光客來這邊走走，只要花30分鐘走步道，沿途欣賞橋墩上的畫作，就能知道宜蘭的風俗民情、知名景點，是非常好的打卡點。

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