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    首頁　>　宜蘭縣

    案外案！宜蘭自撞死亡車禍 車上有12支來路不明檜木

    肇事廂型車上有12支來路不明檜木漂流木，衍生出離奇案外案。（圖由讀者提供）

    肇事廂型車上有12支來路不明檜木漂流木，衍生出離奇案外案。（圖由讀者提供）

    2021/08/10 17:16

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉今天發生廂型車自撞路樹，造成車內2名男子1死1重傷，弔詭的是，車上有12支來路不明檜木漂流木，肇事廂型車是昨天報失竊的贓車，案情疑點重重，衍生出離奇的案外案。

    今天清晨5點46分，冬山鄉梅林路傳出7人座廂型車撞路樹，消防局救護車到場時，車體因劇烈撞擊扭曲變形，駕駛及副駕駛座上乘客受困車內動彈不得。

    救護人員破壞車體救人，2人被救出時都失去生命徵象，送醫搶救後，49歲陳姓乘客傷重不治，36歲陳姓駕駛恢復心跳，但因顱內出血、全身嚴重骨折，送進加護病房觀察。

    警方調查，肇事廂型車開到事故地點突然失控，駛入對向車道撞上路樹，駕駛經抽血檢驗無酒精反應，排除酒後肇事，由於身受重傷，目前無法製作筆錄，車上未裝行車紀錄器，事故地點也沒有監視器，車禍原因尚待釐清。

    啟人疑竇的是，廂型車駕駛座後方載有一批散發檜木香氣的木頭，經過檢視，認定是檜木漂流木，部分遭鋸切，共12支，價格約7萬元，從外觀看來，已被清洗整理貯存一段時間。

    陳姓駕駛及乘客均為冬山鄉民，2人是朋友關係，為何清晨同車外出，並在途中駛入對向車道自撞路樹，辦案人員訪查附近住戶深入調查，另外，車內檜木漂流木來源也列入偵辦重點，呼籲目擊者提供線索，協助警方釐清案情。

    宜蘭縣冬山鄉梅林路今天發生廂型車自撞路樹，造成車內2名男子1死1重傷。（圖由宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭縣冬山鄉梅林路今天發生廂型車自撞路樹，造成車內2名男子1死1重傷。（圖由宜蘭縣消防局提供）

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