擬讓八角樓更好拍照打卡 頭城濱海森林公園開園恐再等等

宜蘭縣頭城濱海森林公園內的「八角樓」，過去是知名網路打卡秘境，縣政府前年斥資3500萬元整修公園，「八角樓」也暫時封閉。（記者林敬倫攝）

2021/08/09 20:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城濱海森林公園內的「八角樓」，過去是知名網路打卡秘境，縣政府前年斥資3500萬元整修公園，「八角樓」也暫時封閉，但不在整修範圍內，原預計8月底重新開園，恐又出現轉折；縣府工商旅遊處說，內部正研議，是否要斥資讓「八角樓」更好拍照、打卡，如果定案，開園還會再延1至2個月。

頭城濱海森林公園原是頭城海水浴場，2001年沙灘開始流失，翌年縣府公告禁止海上活動，僅能露營、烤肉，但因美麗海景不見了，遊客到訪人數每況愈下。

縣府為活化公園，於2018年成功委外經營，遊客因此重新回流，尤其公園內於頭城海水浴場時期就興建完成，作為觀景台使用的「八角樓」，因造型特殊，當時透過社群宣傳一炮而紅，成為許多網美自拍、打卡的熱門景點。

直到2019年，委外廠商因拆夥不與縣府續約，公園回歸由縣府管理，為加強觀光發展，縣府向交通部觀光局爭取「蘭海鐵道五漁村～頭城濱海森林公園計畫」，斥資3500萬元拆除公園危樓，還新建一間餐廳，園區於當年12月16日封閉整修，原預計今年1月完工開園。

後續卻因工程取得建照時程延遲，完工、開園時程延宕至今年8月底，目前已完工進入驗收階段；不過，開園時程，如今恐又出現轉折；縣府工商旅遊處說，「八角樓」是遊客進入公園的必訪景點，但在這次工程中卻未整修，內部正在研商，是否要增加適當經費，整修「八角樓」，如果定案，開園時間還會再延1至2個月。

工商旅遊處指出，整修的原因，並非有結構上的安全問題，而是希望「八角樓」呈現好的景緻與狀態，讓遊客更好的拍照、打卡，提供優質的旅遊體驗，整修的經費來源與需要多少錢，都還在評估當中。

宜蘭縣頭城濱海森林公園內的「八角樓」，過去是知名網路打卡秘境，縣政府前年斥資3500萬元整修公園，「八角樓」也暫時封閉。（記者林敬倫攝）

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