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    首頁　>　宜蘭縣

    疑不滿雇主不給假 印尼籍看護刀割8旬嬤脖子收押

    普琪持水果刀壓制阿嬤。（鄒先生提供）

    普琪持水果刀壓制阿嬤。（鄒先生提供）

    2021/08/09 16:59

    首次上稿 09:56
    更新時間 16:59

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉某住處，昨天凌晨3點傳出31歲印尼籍外籍看護普琪，因不滿雇主不讓她休假，且印尼先生要再婚，想回國卻回不去，竟憤而拿水果刀，將照顧的80歲阿嬤壓制在床，並往脖子劃上好幾刀，還欲搶奪錢財，所幸全案被阿嬤兒子發現後，立即報警，並將人送醫急救，無生命危險；全案檢方將普琪依殺人未遂罪聲押獲准。

    據了解，普琪涉嫌因雇主不給特休，且被要求不能出門，加上最近獲知仍在印尼的先生準備要再婚，想回國卻也回不去，因此心生不滿，於昨天凌晨3點，突然拿起水果刀，把自己看顧的阿嬤壓制在床上，並劃上好幾刀。

    事後普琪還將阿嬤放在輪椅上，推到房內另一個房間，要求阿嬤拿鑰匙開門，她要拿裡面的錢財離開，但因阿嬤找不到鑰匙，普琪遂要阿嬤讓兒子來開門，隨後兒子到場見狀，立刻報警處理，並將阿嬤送醫急救。

    阿嬤脖子上的傷口長達9公分，逢合約14針，所幸因傷口不深，無生命危險；普琪犯後供稱，是因雇主不給特休、不讓她回國，她才會拿出水果刀，不過割到阿嬤脖子，是不小心的。

    阿嬤則指控，她昨凌晨3點半起床想上廁所，結束後要去拿燕麥奶，普琪突然間把她壓制在床上，並在脖子上劃上好幾刀，還欲向她索討金錢。

    阿嬤的鄒姓兒子說，真的太恐怖了，事發至今仍讓他心驚膽跳，他說，根據監視器畫面，普琪根本是有預謀，事發後他報警，普琪還拿刀與警察對峙，經勸說才放下水果刀，但員警還是費了九牛二虎之力，才壓制普琪。

    鄒男說，平時他在新竹上班，只有假日才會回到宜蘭看媽媽，全家絕對沒有虧待普琪，該放的假都有給放，反而是普琪平常表現懶散，對人也愛理不理，要不是缺工，他早就已經換看護了；全案檢方訊後，將普琪依殺人未遂罪，向法院聲請羈押，於昨晚7點法官准押。

    宜蘭地方法院。（記者林敬倫攝）

    宜蘭地方法院。（記者林敬倫攝）

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