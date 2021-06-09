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    首頁　>　宜蘭縣

    揪感心！這群白衣天使堅守崗位 以助確診者康復出院為己任

    羅東博愛醫院負壓隔離病房護理師，以協助病患康復出院為己任。（羅東博愛醫院提供）

    羅東博愛醫院負壓隔離病房護理師，以協助病患康復出院為己任。（羅東博愛醫院提供）

    2021/06/09 18:56

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區感染後，專責醫療院所承受極大壓力，宜蘭縣羅東博愛醫院5月中旬接下第一個確診病人，收治個案的負壓隔離病房10餘名護理師全部堅守崗位，沒人退縮，以協助病患康復出院為己任。

    這群負壓隔離病房護理師穿上全套防護衣進出病房，與感染科、胸腔內科防疫專責醫師搭配照護病患，負壓隔離病房護理長黃雪琪說，團隊成員雖然知道有一定程度感染風險，當下二話不說，勇敢接下任務，讓人感動不已。

    病房護理師黃淑貞說，照顧過程要24小時注意病人生命徵象，由於病人處於被隔離狀態，每天接觸的只有醫護人員，心情難免低落，每回值班常思考能為對方做什麼事，有時設法多聊個一兩句話，對她們而言也是一種小確幸。

    團隊護理師多已為人母，對於目前的任務，有些只告訴枕邊人，沒有告知家中長輩，就是怕家人擔心，必要時得暫時跟家人分房住，內心壓力非外人所能想像。

    護理長黃雪琪說，武肺病人的病情變化速度快，負責照顧的護理人員要全神貫注，她很欣慰團隊成員都願意承擔重任，雖然疫情不知何時才會結束，但團隊成員已有共識，要互相支援攜手度過。

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    護理師進出武肺患者病房，必須穿著全套防護裝備。（羅東博愛醫院提供）

    護理師進出武肺患者病房，必須穿著全套防護裝備。（羅東博愛醫院提供）

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