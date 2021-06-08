宜縣疫苗接種中心11日完成 加社區、長照機構可日打上萬劑

宜蘭縣政府於宜蘭運動公園與羅東文化工場各設置一處大型疫苗接種中心，各鄉鎮社區與長照機構也規劃接種點，接種中心預計11日就能全面完工。（記者林敬倫攝）

2021/06/08 10:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於宜蘭運動公園與羅東文化工場各設置一處大型疫苗接種中心，各鄉鎮社區與長照機構也規劃接種點，接種中心預計11日就能全面完工，分4線進行施打；縣衛生局說，兩處接種中心可日打上千劑疫苗，加上社區與長照機構的量能，可日打萬劑，就等中央配發疫苗。

宜蘭縣目前已獲得中央配發11600劑AZ疫苗，已全數打完，接種人數達11900多人，省下的疫苗多打300人，明天中央則要在配發莫德納疫苗。

縣政府建設處長吳朝琴今在縣務會議說，溪南、溪北籌設的疫苗接種中心，5日開始施工，今天已完成硬體建置，11日就可以完工啟用，感謝教育處、勞工處與文化局，協助提供場地。

縣府衛生局表示，兩處接種中心將分4線接種，每日可打上千劑疫苗，加上各鄉鎮社區與長照機構，每日可打上萬劑，防疫護理隊也徵召300多人，將投入疫苗施打工作，中央只要配發疫苗下來，宜縣絕對能讓民眾有系統的迅速打完。

縣衛生局表示，近期也已要求縣內工業區企業，為本國籍與外籍勞，共13421人進行快篩， 衛生局會積極媒合醫事人員協助。

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