為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣疫苗接種中心11日完成 加社區、長照機構可日打上萬劑

    宜蘭縣政府於宜蘭運動公園與羅東文化工場各設置一處大型疫苗接種中心，各鄉鎮社區與長照機構也規劃接種點，接種中心預計11日就能全面完工。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府於宜蘭運動公園與羅東文化工場各設置一處大型疫苗接種中心，各鄉鎮社區與長照機構也規劃接種點，接種中心預計11日就能全面完工。（記者林敬倫攝）

    2021/06/08 10:47

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於宜蘭運動公園與羅東文化工場各設置一處大型疫苗接種中心，各鄉鎮社區與長照機構也規劃接種點，接種中心預計11日就能全面完工，分4線進行施打；縣衛生局說，兩處接種中心可日打上千劑疫苗，加上社區與長照機構的量能，可日打萬劑，就等中央配發疫苗。

    宜蘭縣目前已獲得中央配發11600劑AZ疫苗，已全數打完，接種人數達11900多人，省下的疫苗多打300人，明天中央則要在配發莫德納疫苗。

    縣政府建設處長吳朝琴今在縣務會議說，溪南、溪北籌設的疫苗接種中心，5日開始施工，今天已完成硬體建置，11日就可以完工啟用，感謝教育處、勞工處與文化局，協助提供場地。

    縣府衛生局表示，兩處接種中心將分4線接種，每日可打上千劑疫苗，加上各鄉鎮社區與長照機構，每日可打上萬劑，防疫護理隊也徵召300多人，將投入疫苗施打工作，中央只要配發疫苗下來，宜縣絕對能讓民眾有系統的迅速打完。

    縣衛生局表示，近期也已要求縣內工業區企業，為本國籍與外籍勞，共13421人進行快篩， 衛生局會積極媒合醫事人員協助。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接種武肺疫苗引發血栓？歐盟、FDA建議：勿用肝素治療
    2021/06/08 08:37

    接種武肺疫苗引發血栓？歐盟、FDA建議：勿用肝素治療
    國產疫苗爭議挺陳培哲 江啟臣批蔡英文「要賭上多少人的命」
    2021/06/08 08:30

    國產疫苗爭議挺陳培哲 江啟臣批蔡英文「要賭上多少人的命」

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    WHO示警：有中間商高價兜售假疫苗！ 籲各國政府直接聯繫廠商
    2021/06/08 08:11

    WHO示警：有中間商高價兜售假疫苗！ 籲各國政府直接聯繫廠商
    回報捐疫苗恩情！ 台大醫師點名唐鳳：目前「恩返」的最佳時機
    2021/06/08 00:46

    回報捐疫苗恩情！ 台大醫師點名唐鳳：目前「恩返」的最佳時機
    與花蓮、南投簽MOU採購疫苗 盛弘醫藥：最快8月遞件申請
    2021/06/08 00:37

    與花蓮、南投簽MOU採購疫苗 盛弘醫藥：最快8月遞件申請
    宜蘭縣今日熱門
    教會終於點頭 礁溪天主堂7月啟動修復
    2021/06/01 13:15

    教會終於點頭 礁溪天主堂7月啟動修復

    宜縣傳統市場「單雙號分流」今上路 攤商：很難落實
    2021/06/01 13:32

    宜縣傳統市場「單雙號分流」今上路 攤商：很難落實

    宜縣議會、羅東代表會評估採視訊會議 內政部不贊同
    2021/06/01 15:23

    宜縣議會、羅東代表會評估採視訊會議 內政部不贊同

    永裕興18號10人下落不明 宜檢認無凶殺跡證簽結
    2021/06/01 15:36

    永裕興18號10人下落不明 宜檢認無凶殺跡證簽結

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播