國內疫情延燒+全國三級警戒 國道交通量驟減國五少最多

武漢肺炎疫情持續延燒，雙北市5月15日、全國5月19日起實施疫情三級警戒，許多民眾都減少出門，國道通行量與今年4月相比，平日大減30%、假日減57%，其中國道5號減少比例為全國道最多。（資料照）

2021/06/05 18:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，雙北市5月15日、全國5月19日起實施疫情三級警戒，許多民眾都減少出門，國道通行量與今年4月相比，平日大減30%、假日減57%。

國道車輛使用狀況，小型車占85%、大客車2.2%、大貨車與聯結車各約6%。交通部高速公路局為了解國道近期狀況，特別統計今年5月中下旬的國道交通狀況，並與今年疫情爆發前及去年清明節前後疫情最嚴峻的時候相比較。

根據統計結果顯示，國道車流假日減少比例較平日多，國道5號減少比例為全國道最多，分區減少比例以北區減少最多，其次為中區，南區減少較少。

高公局表示，觀察平日國道交通量，有越來越少的趨勢，今年5月12日至14日全國道通行量較今年4月減少6%至11%、國5減少17%至18%；5月17日至21日15%至28%，國5減少29%至38%；5月24日至28日全國道減少27%至30%，國5減少37%至43%。假日5月15日、16日減少23%至27%、國5減少32%；5月22日、23日全國道減少50%至57%，國5減少50%至53%；5月29日、30日全國道減少48%、國5減少49%至52%。

若以車種來看，平日5月12日至14日、17日至21日、24日至28日，大客車分別減少13%至25%、43%至61%、55%至66%；小型車分別減少3%至7%、16%至31%、31%至33%；大貨車分別減少0%至1%、0%至3%、1%至4%。假日5月15日至16日、22日至23日、29日至30日，大客車分別減少54%至58%、78%至80%、57%只69%；小型車分別減少24%至27%、53%至58%、50%至58%；大貨車分別增加2%、減少2%至4%、減少16%至19%。

若與去年疫情最嚴峻的4月相比，今年5月中下旬平日全國道交通部減少幅度仍有1%至25%、國5減少7%至41%；假日全國道減少4%至45%、國5減少19%至47%。

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