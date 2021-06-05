宜蘭新增1死+3確診 10月大女嬰也染疫

今天公布的三個個案，今天凌晨才確診，由於時間差，中央尚未公布。宜蘭縣政府考量足跡問題，請示中央獲准後，下午3點30分公布相關資訊。（宜蘭縣政府提供）

2021/06/05 16:37

［記者蔡昀容／宜蘭報導］中央今天未公布宜蘭確診，不過宜蘭縣今天凌晨驗出3名確診，與昨天確診的案10212是一家人，其中包含縣內年紀最小確診者，僅10個月大；縣府考量足跡問題，經中央同意後，今天提早公布說明，另有1名確診病患於外縣市死亡。宜蘭縣長林姿妙呼籲，端午連假將至，大家應避免返鄉過節，增加染疫風險。

林姿妙說，這3例暫時沒有案例編號，暫編1號為60多歲的男性，是昨天案10212的丈夫，先前被匡列居家隔離，3日發燒，採檢確診，CT值18。

經過疫調，夫妻倆的大兒子在台北工作，昨天無症狀確診（縣外案10517），CT值33，也就是說感染有一段時間。大兒子5月17日到24日曾回宜蘭居住，初步研判這戶人家的感染源應該是從台北傳來。

暫編2號為30多歲女性，是案10212的媳婦，平常在台北工作，5月18日起居家辦公，5月29日起喉嚨不適、腹瀉，昨因婆婆確診，列為居家隔離的對象，採檢確診，CT值21。

暫編3號為10個月大的女嬰，案10212的孫女，5月29日起腹瀉、食欲不振，因為奶奶確診，居家隔離並採檢，CT值33，是宜蘭縣目前年紀最小的案例。

另外，死亡個案案7729是70多歲男性，離開宜蘭3年多，一直在雙北工作，戶籍雖不在宜蘭，但因為填寫資料時，居住地點寫宜蘭，所以歸宜蘭個案。

案7729於5月27日因突發性身體不適，送往新北市某醫院，後來情況惡化，緊急插管送加護病房，並同時採檢，隔天確診，5月30日不幸過世。

縣府公布「暫編1號」足跡，包含宜蘭市延平路30至39號及壯圍鄉玄威廟。

因應端午連假，林姿妙說，宜蘭縣9座公、私立殯葬納骨塔設施，端午節期間不開放民眾進塔與祭拜；同時，取消大眾運輸優惠措施，國道客運 票價不打折、公共運輸轉乘沒優惠等。

另外，國道客運、市區客運、台鐵等班次也會減班，縣內各景區、八大行業、夾娃娃機店、釣蝦場等封閉及禁止營業，縣府也將加強巡查，違規者重罰。

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宜蘭縣政府公布確診個案足跡。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府公布確診個案關聯圖。（宜蘭縣政府提供）

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