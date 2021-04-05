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    取消「鄉鎮市週」免費 宜蘭綠博人氣不減4天連假湧入6萬人

    今年宜蘭綠博取消「鄉鎮市週」免費入園優惠，但人氣不減。（圖由綠博提供）

    今年宜蘭綠博取消「鄉鎮市週」免費入園優惠，但人氣不減。（圖由綠博提供）

    2021/04/05 20:51

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭綠色博覽會取消「鄉鎮市週」免費入園優惠，但人氣不減，兒童清明節4天連假湧入6萬人次，開幕10天以來的累計入園人數已衝上12萬人次。

    2019宜蘭綠博試辦「鄉鎮市週」免費優惠，活動期間輪流開放縣內12鄉鎮市民免費入園，44天的遊客總數45.4萬人次，去年因疫情停辦，今年復辦後，主辦單位以提高遊憩品質為由，取消「鄉鎮市週」。

    本屆活動開幕至今，免費入園對象有鄰近會場的3個村里居民、連假期間12歲以下兒童，其他遊客必須購票入園，主辦單位統計，假日一天遊客數幾乎都有破萬，非假日也有7000到9000人次，本月3日有1萬8000人次，創下今年單日新高。

    林姓遊客說，武漢肺炎疫情爆發後，目前還不宜出國遊玩，屬於戶外園區的綠博，是不錯的國旅地點，他們一家4口利用連假入園，化身為網美四處拍照，拍攝不少全家合照珍貴畫面。

    今年取消「鄉鎮市週」免費入園，開幕10天來的遊客數，與2019年同期相較，仍減少3.5萬人次，綠博發言人許名輝說，主辦單位希望園區維持適當人數，確保遊憩品質，讓遊客有賓至如歸的感覺。

    綠博3月27日開幕，以「希望城堡」為主題，設置14區展覽館、2處水域遊戲體驗區、12座裝置藝術與互動娛樂體驗，5月9日閉幕。

    綠博園區設計各種裝置藝術。（圖由綠博提供）

    綠博園區設計各種裝置藝術。（圖由綠博提供）

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