參加電視歌唱賽結緣 7歲女童生日願望祝詹雅雯康復

宜蘭縣7歲女童潘彤桐（中）許下生日願望，祝福台語天后詹雅雯早日康復。（記者江志雄攝）

2021/04/05 19:09

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮小一女童潘彤桐，最近摘下電視歌唱比賽冠軍後，7歲生日願望是祝福近日傳出罹患帕金森氏症的台語歌后詹雅雯早日康復。

潘彤桐在美國出生，音感好、記憶力強，4歲半參加宜蘭尬歌仔比賽，當時的她不識字、不諳台語，卻在短時間內練好歌仔戲曲調，得過2018宜蘭尬歌仔戲傳承類清唱組最佳潛力獎、2019宜蘭尬歌仔戲比賽傳承類清唱組第2名，去年挑戰第4屆高雄鮮聲奪人童生組得到第2名。

去年9月，潘彤桐報名「三立紅人榜-第8屆小小歌王擂台賽」，演唱黃妃「非常女」、劉福助「安童哥仔買菜」等台語金曲，巧妙詮釋有感情的慢歌、快節奏連音，背下不好記的歌詞，順利連闖10關，詹雅雯就是比賽的評審。

潘彤桐因比賽與詹雅雯結緣，成了她的小粉絲，詹傳出罹患帕金森氏症，且左小腦中度萎縮，桐妹很關心偶像近況，歡度生日時許下3個願望，包括詹雅雯老師身體健康平平安安、日後成為大明星，最後一個心願「放心裡，不可以說出來」，引起親友們哈哈大笑。

潘彤桐應邀到羅東瑪利亞長照中心等社福機構演唱台語歌曲，一方面訓練唱功，增加舞台經驗，同時散播歡樂種子，頻頻獲得熱烈掌聲。

潘彤桐最近摘下電視台歌唱比賽冠軍。（記者江志雄攝）

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