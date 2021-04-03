宜蘭空屋率全台第二 礁溪蟬聯縣內第一

宜蘭縣礁溪鄉建案多，但投資客比率偏高。（記者蔡昀容攝）

2021/04/03 22:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣空屋率僅次金門，全國第2，礁溪鄉高居宜縣各鄉鎮市之冠，達32.61%。房仲業者認為，礁溪以溫泉聞名，往返台北便利，吸引投資客、假日度假住居者購屋，衍生高空屋率問題。學者指出，高空屋率導致資源浪費，也影響貧富差距，年輕人更難買房。

「空屋率」是指年度11、12月月平均用電度數低於60度房屋，內政部界定為低度使用住宅，這些住宅佔各地區房屋比率即「空屋率」。2019年宜縣空屋率16.7%，僅次於金門17.39%，遠高於全國的10.17%；其中礁溪鄉空屋率逾3成，相當嚇人。

中信房屋房產顧問呂柏凱認為，礁溪鄉、頭城鎮（空屋率23.09%），近10年來因市地重劃、都市開發，都有集合住宅的大型建案，戶數很多，多以投資導向，這2鄉鎮空屋率非常高，拉高整個宜蘭縣空屋率水平。

呂柏凱說，礁溪買房的客戶，自住佔少數，度假約佔2成，其他都是投資客和建商賣不掉的房子，市場供過於求，但很少人願意「開第一槍」降價出售，房價還是維持高檔。

台灣房屋礁溪加盟店主任黃惠慈說，礁溪與台北交通便利，建商推出很多溫泉套房、溫泉公寓，幾年前，礁溪房市炒太兇，每坪喊到50多萬，但房子蓋太多，房價稍微下修，但每坪仍達40萬元。

在台北經營店面的林姓夫妻，為了養老加上喜歡泡湯，在礁溪買房，他說，宜蘭、台北往返很方便。27歲姚小姐則說，礁溪的透天厝，屋齡超過30年竟要800萬，負擔不起；26歲劉先生也說，家裡在淡水有戶房子，若要變現在羅東、礁溪買同坪數、同條件房子，完全換不到，宜蘭房價真的有點高。

房地產專家張金鶚指出，空屋率高、房屋「供過於求」，房價應該下跌，但台灣還是高房價，反映房屋持有成本低，房市資訊不夠透明，大環境有利炒房行為。

張金鶚說，「空屋」放著是浪費資源，「房子是給人住的，不是給人炒的」，否則社會貧富差距增加，年輕人越來越買不起，政府有責任把房市資訊透明化，房價「該跌就要跌」，應增加囤房稅，提升房屋持有成本，降低空屋率。

宜蘭縣府財稅局說明，為打擊囤房，根據中央規定，住家用途但非自住（如出租）房屋，地方政府可訂1.5%至3.6%稅率；宜蘭是少數制定差別稅率縣市，持有非自住8戶以上收3.6%，3至7戶收2%，3戶以下收1.5%，打房受到很多面向影響，單靠單一政策工具，較難落實政策目標。

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