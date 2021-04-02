交通違規檢舉爆多！宜蘭去年增6成 民代：應修法設限

宜蘭縣交通違規檢舉案件每年持續增加，光是去年就達3萬多件。（記者蔡昀容攝）

2021/04/02 21:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣交通違規檢舉案件每年持續增加，光是去年就達3萬多件，其中有4成要件不足，並未舉發成功。民意代表認為，「檢舉達人」氾濫，過多輕微違規案件耗損警力甚鉅；宜蘭縣警察局交通隊表示，交通部已草擬相關修法，明列民眾可檢舉事項。

宜蘭縣受理民眾檢舉違規件數逐年增加，2018年約1萬9000件，2019年約2萬件，2020年攀升至3萬1500件左右。以去年來說，經警方嚴格審核，製單舉發案件約6成，剩下4成證據不夠明確或有爭議，不予舉發；檢舉案中，違停最大宗，占近9000件，未依規定使用方向燈約2100件，佔用機車停等區、紅燈越線等約1500件。

宜蘭縣議員謝燦輝認為，若是重大違規，當然應該嚴辦開罰，但現今車輛、機車騎士多配有行車記錄器，難免會錄到輕微違規狀況，若一一擷圖舉發，可能造成警察的負擔。

宜蘭縣議員陳鴻禧說，警察每天要處理很多事情，輕微違規舉發量若太多，像是為了閃避路人、路邊停車而壓到雙黃線等檢舉案件，或是有的人會惡意跟車，回家後連續擷圖舉發，都會造成警務繁重，宜修改道路交通管理處罰條例，對於輕微、不影響交通安全的違規，採取先勸導再舉發作法。

宜蘭縣警察局交通隊表示，交通部草擬「道路交通管理處罰條例」相關修法，列出16項民眾可檢舉事項，例如闖紅燈、闖越平交道、搶越行人穿越道、不禮讓救護消防車輛、危險駕駛、超速等項目。

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