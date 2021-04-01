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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣府建設處長酒駕遭拔官 調為非主管職

    宜蘭縣政府建設處長李新泰，昨晚因為酒駕發生車禍，遭到拔官。（取自宜蘭縣政府官網）

    宜蘭縣政府建設處長李新泰，昨晚因為酒駕發生車禍，遭到拔官。（取自宜蘭縣政府官網）

    2021/04/01 17:44

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府建設處長李新泰昨傍晚因為酒駕，與轎車發生擦撞車禍，遭縣政府拔官，縣府表示，因酒駕零容忍，已將李調為非主管職，並予行政懲處，處長一職由副處長吳朝琴代理。另因業務需要，原參議王建源調為計劃處長。

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