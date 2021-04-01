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    首頁　>　宜蘭縣

    抹茶山纜車將啟動評估 能不能蓋最快7月決定

    抹茶山可否興建纜車，縣府這個月啟動評估。（記者林敬倫攝）

    抹茶山可否興建纜車，縣府這個月啟動評估。（記者林敬倫攝）

    2021/04/01 15:46

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］近年爆紅的宜蘭縣礁溪鄉抹茶山，因要爬約5.3公里的山路，地方民代為讓美景大眾化、降低救護壓力，向縣府提案爭取建造纜車；縣政府工商旅遊處指出，已完成同樣有纜車建造規劃的太平山森林鐵路山地線可行性評估招標，請廠商這個月啟動一起做山地線與抹茶山纜車的評估案，山地線明年底完成，抹茶山纜車7月就能有結果。

    抹茶山位於聖母山莊旁，海拔將近1000公尺，因山莊附近層層堆疊、相連的山峰，翠綠的如同抹茶，得名「抹茶山」爆紅，但到山頂的步道長度約5.3公里，抵達通天橋後的1.6公里幾乎全是階梯，相當陡峭。不少民眾登抹茶山時因體力不支無法下山，向消防局求助，因每次救援都要耗費不少人力上山，被質疑浪費消防資源，地方議員因此向縣府爭取，在抹茶山興建纜車，除讓美景大眾化，更能降低救護壓力。

    但消息曝光，引起不少民眾、山友反對，認為抹茶山腹地不夠，蓋了纜車會讓山上人擠人，更失去努力後看到美景的感覺，恐讓美景失味；民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥也製作影片探討此議題，他認為，纜車蓋了之後，恐為地方帶來更堵塞的交通，及更多的噪音與垃圾。

    據了解，抹茶山建纜車1公里粗估造價達2.5億元，且後續維護成本高，加上腹地不大，要興建可以說是困難重重；工商旅遊處說，縣府近期爭取中央預算，斥資共1050萬元，做太平山森林鐵路山地線可行性評估，已完成公告招標與評選。

    工商旅遊處指出，由於太平山山地線也可能是要做纜車，所以抹茶山是否能做纜車，將一併納入評估案一起做，得標廠商在這個月，同時啟動兩案的評估，山地線預計明年底完成，抹茶山蓋纜車的部分，最晚7月就能有結果，由於地方對抹茶山建纜車仍有期待，縣府不會預設立場，將參考評估結果，做後續決策。

    近年爆紅的宜蘭縣礁溪鄉抹茶山，因要爬約5.3公里的山路，地方民代為讓美景大眾化、降低救護壓力，向縣府提案爭取建造纜車。（記者林敬倫攝）

    近年爆紅的宜蘭縣礁溪鄉抹茶山，因要爬約5.3公里的山路，地方民代為讓美景大眾化、降低救護壓力，向縣府提案爭取建造纜車。（記者林敬倫攝）

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