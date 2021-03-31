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    首頁　>　宜蘭縣

    礁溪夜市發百元抵用券 姓名有「礁溪」吃喝玩樂免錢

    礁溪觀光夜市清明連假期間推出優惠，開放縣民領取限量百元抵用券，另外名字有「礁溪」者，可免費吃、玩夜市內的攤位。（記者蔡昀容攝）

    礁溪觀光夜市清明連假期間推出優惠，開放縣民領取限量百元抵用券，另外名字有「礁溪」者，可免費吃、玩夜市內的攤位。（記者蔡昀容攝）

    2021/03/31 15:01

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］清明連假（4月2日至4月5日）將至，礁溪觀光夜市表示，姓名有「礁溪」者，可以免費吃所有攤商美食，暢玩所有遊樂攤位；為回饋宜蘭縣民，每天祭出限量百元抵用券，身分證字號開頭字母為「G」者可免費領取，每人限領一張。

    礁溪觀光夜市攤商管委會發言人賴佳延說，礁溪觀光夜市在礁溪近2年，下午3點至晚間11點營業，提供縣內200多名工作機會，為回饋縣民，清明連假期間，民眾出示身分證或健保卡，身分證字號開頭為「G」者，可領取百元抵用券，限當日使用完畢，每天限量發送250張。

    賴佳延表示，姓名有「礁溪」者，連假期間可憑證明文件，免費到礁溪觀光夜市吃到飽、玩到飽，但活動限本人在攤位現場使用，不可外帶或分食給其他人。

    武漢肺炎疫情影響全球，台灣社福團體募款明顯減少，礁溪觀光夜市已有至少7個攤位承諾，捐出連假期間50%盈餘給社福團體，其中一攤「射氣球、九宮格」業者邱科元說，疫情期間這些團體很辛苦，希望藉這個機會做公益，幫助弱勢。

    礁溪觀光夜市4月份讓社團法人宜蘭縣自閉症協會、社團法人盲人福利協進會、勵馨基金會宜蘭事務所、社團法人蘭陽聖元文教協會團體免費進駐夜市。

    宜縣自閉症協會理事長游妙香說，協會平常開辦各種課程，如繪畫、陶藝等，讓自閉症孩子發揮才華，協助孩子步入社會、自力更生，也減輕孩子原生家庭的負擔，不過去年受疫情影響，募款不如預期，協會支出也超支，今年只能更努力的募款。

    游妙香說，協會將在礁溪觀光夜市設攤，義賣孩子們製作的馬克杯、存錢筒等；另外，前友愛百貨總經理江文凱捐贈超過100套高級男用西裝，市價上千、上萬，現場會以一折價格義賣，歡迎民眾來撿寶，也響應公益。

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