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    雙連埤生態教室爭奪戰 宜縣府與荒野續約到年底、明年重新招標

    宜蘭縣員山鄉雙連埤生態教室，縣府決定先與荒野再續約1年。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣員山鄉雙連埤生態教室，縣府決定先與荒野再續約1年。（記者林敬倫攝）

    2021/03/31 13:03

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉雙連埤生態教室，荒野保護協會與在地的宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會都有意爭取，引發不小爭議；縣府找來雙方協調，決定先與荒野續約1年，明年再重新辦理招標，讓各界都能爭取空間使用；縣府祕書長林茂盛說，招標條件將要求保持荒野原先做的環境復育及環境教育工作，一定會確保雙連埤生態永續發展。

    雙連埤生態教室原為大湖國小雙連埤分校，荒野保護協會利用做為生態教室，在雙連埤進行生態與環境教育工作，至今已近20年。但在地的雙連埤地區永續發展協會對於空間使用有需求，員山鄉公所甚至提出要用教室空間，設置客家文化館，因此縣府去年合約到期後，未與荒野續約，引發外界質疑。

    經折衝結果，縣府強調生態教室絕沒有設置客家文化館的方向，並將找來協會與荒野協調，盼解決爭議；林茂盛說，整個協調會議過程中，雙方發現之前或許有些見解上的不一致，但其實也有些誤會，經溝通後， 誤會都已經解釋清楚。

    林茂盛指出，不管是協會還是荒野，都是為了雙連埤保生態永續，方向是一致的，協會對於荒野這20年來，在當地所做的環境復育以及教育，都非常肯定，但空間使用上，畢竟同一個場所，有兩個不一樣的機關或單位在一起使用，難免有些不方便的地方。

    林茂盛說，經過雙方溝通後，由於荒野今年的課程以安排到8月才會結束，所以縣府決定繼續與荒野續約1年，再課程結束後，把相關場所做整理，後續合約到後，將場所移交給縣府，之後縣府再重新招標，讓各單位都有機會爭取空間使用，至於招標條件，會維持荒野目前的履約要件，生態復育及教育工作，都要持續進行。

    荒野保護協會秘書長劉建隆說，以縣府的說法為準，不便發表意見；雙連埤地區永續發展協會理事長黃玉明電話進語音信箱，無法取得聯繫；縣議員陳俊宇說，地方支持縣府的決定，屆時協會將全力爭取空間。

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