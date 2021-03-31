清明連假國5單日預估7.1萬輛車流 4/4北返恐塞到凌晨

4月2日至4月5日是清明連假，國道五號及蘇花改將湧入大量返鄉掃墓及出遊車潮，連假第一天以南向車潮為主，連假第三、四天以北向為主。（記者蔡昀容翻攝）

2021/03/31 11:23

［記者蔡昀容／宜蘭報導］4月2日至4月5日是清明連假，國道五號及蘇花改將湧入大量返鄉掃墓及出遊車潮，連假第一天以南向車潮為主，連假第三、四天以北向為主，其中第三天（4月4日）國五北返車流預計會塞到隔日凌晨1點。

根據宜蘭縣政府交通處資料，前兩年清明假期國五平均交通量，每天是7萬1622輛次，蘇花改每天近2萬輛次。

宜蘭縣警察局預估，台9線蘇花改，南向往花蓮尖峰時段為4月2日上午2點至下午5點，北向往蘇澳為4月4日中午12點至午夜0時、4月5日上午11點至下午7點。國5南向南港至坪林尖峰時段為4月1日下午4點至晚上10點、4月2日上午4點至晚上6點、4月3日早上6點至下午4點、4月4日上午6點至中午12點；北向宜蘭至坪林則為4月3日下午1點至晚上11點、4月4日上午9點至翌日凌晨1點、4月5日上午7點至晚上9點。

清明連假蘇花改時段性開放雙向路肩供大客車行駛，開放時段為4月2日上午5點至下午5點、4月3日上午7點至下午1點、4月4日及5日中午12點至晚上6點，小型車駕駛切勿行駛路肩，以免違規受罰；上述時段，蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

4月2日及3日午夜0點至中午12點，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，並於上午6點至中午12點實施南港系統南向入口高乘載管制；4月4日及5日下午2點至晚上9點實施蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。

因應大量掃墓車潮，宜蘭市公所、羅東鎮公所、冬山鄉公所、三星鄉公所及殯葬管理所提供免費掃墓接駁專車，請民眾多加利用；警方呼籲，墓區道路路幅狹小，切勿違規停車，以免影響出入與救災，請駕駛人配合員警指揮通行。

警方動員3000人次警、民力，針對國5、蘇花改、市區重要道路、熱門景點及縣內墓園周邊加強交通疏導，視情況機動派「交通快打警力」維持秩序，排除壅塞，請用路人遵從員警指揮依序行駛。

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