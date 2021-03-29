7個月僅媒合3成 宜市公所助中央宣傳「包租代管」政策

宜蘭市公所今協助業者辦理「包租代管」政策說明會，推廣中央政策，宜蘭市長江聰淵（左）也參與。（記者林敬倫攝）

2021/03/29 14:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］內政部營建署推動的「社會住宅包租代管」政策，要落實居住正義，透過業者媒合，除讓屋主出租空屋沒有閒置期，屋主與房客還能享相關補助優惠，宜蘭縣去年8月25日起獲得100戶補助名額，縣府外包給2個業者辦理，但至今7個月僅媒合30戶、3成，比例不高，宜蘭市公所今協助業者辦理說明會，推廣中央政策。

內政部8年要達20萬戶社會住宅目標，興建12萬戶、包租代管8萬戶，以落實居住正義，提升居住品質，社會住宅包租代管第1期，主要為補助6個直轄市，辦理成功媒合數近6000戶，宜蘭縣為社會住宅包租代管第2期計畫實施對象，共補助100戶，於去年8月25日開辦。

縣政府委由縣內2家包租代管業者執行媒合，溪北、溪南各50戶，但開辦至今僅成功媒合30戶，宜蘭市公所今在社福大樓6樓協助業者辦理說明會，找來里長、社區理事長參與。

宜蘭縣租賃住宅服務商業同業公會理事長簡龍裕說，房東若將閒置空屋活化加入包租代管計畫，經包租代管業者媒合成功後，由縣府補助媒合仲介費用外，參與包租代管的房東、房客享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵，且因為租金都由業者代墊，即使未出租的空屋也能收租金，沒有閒置期。

他說，所謂「3稅有減免」，即提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得稅，房屋稅及地價稅比照自用住宅標準、「3費有補助」則是提供每屋每年1萬元修繕補助，以及公證費、居家安全保險費用等補助，還有業者提供之3年專業服務。

簡龍裕指出，房客也有租金優惠，共有3類，第1類為一般客可享市場租金的9折，第2類原住民、家暴等特殊際遇家庭可享7折，第3類低收及中低收入戶可享5折，折扣都由政府補助，房東不用擔心少收租金。

宜蘭市長江聰淵表示，縣政府之前對此政策應該有推廣，公所希望加強，盼能落實到末梢，讓基層的理事長、里長能夠清楚，這樣才能讓政策媒合率提高。

關於政策媒合率不高的問題，縣府地政處說，政策因為公部門宣導人力不足，才會委外辦理，提升媒合率是委外廠商的責任，必須努力去宣導跟說明，縣內雖然媒合率僅3成，但跟其它縣市比起來，不算偏低，縣府未來也會思考如何加強宣導。

宜蘭市公所今協助業者辦理「包租代管」政策說明會，推廣中央政策，宜蘭市長江聰淵（第一排右2）也參與。（記者林敬倫攝）

宜蘭市公所今協助業者辦理「包租代管」政策說明會，推廣中央政策，宜蘭市長江聰淵（左）也參與。（記者林敬倫攝）

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