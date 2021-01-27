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    首頁　>　宜蘭縣

    蘇花改春節估車流量達17萬輛次 公總首開放大客車走路肩

    春節7天連假即將到來，公路總局首度實施路肩開放大客車行駛的措施。（記者林敬倫攝）

    春節7天連假即將到來，公路總局首度實施路肩開放大客車行駛的措施。（記者林敬倫攝）

    2021/01/27 14:13

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］春節7天連假即將到來，公路總局預估，這次假期蘇花改南北雙向，將湧入17萬輛次以上的車流量，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，提高行車效率，公路總局這次首度開放蘇花改寬度3公尺以上的路肩，讓大客車行駛，最高速限每小時50公里，公路總局指出，未來只要3天以上連假，就會實施相同措施。

    根據公路總局的預估，這次春節連假，蘇花改南下於初一，也就是2月12日車流量最大，達17865輛次，尖峰時段為凌晨4點至下午1點，北上於初五、2月16日，車流量最大，達21775輛次，尖峰時段為上午11點至晚上10點。

    公路總局說，為鼓勵民眾多利用大眾運輸，並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，降低蘇花改回堵的情形，這次連假首度規劃於蘇澳、花蓮和平及花蓮崇德等地區，尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩。

    公路總局指出，開放的路肩為寬度3公尺以上的路段，2月10日春節第1天至2月13日於上午五點至下午五點開放雙向行駛路肩，2月14日改為上午7點至下午5點開放雙向，2月15日改為中午12點至晚間6點開放北上，2月16日則改為中午12點至下午4點開放北上。

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