你家才後花園la！宜蘭人才懂的霸氣語錄購物袋

宜蘭超市業者推出購物袋，上頭印有KUSO標語，讓當地人心有戚戚焉。（業者提供）

2021/01/27 10:24

［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣超市業者近期推出8款購物袋，袋子上分別印上不同的KUSO語錄，其中「你家才是後花園la！」款引起當地鄉親共鳴，在網路社群上瘋傳，也讓業者嚇一跳，「真的是意料之外的效益」。

超市業者喜互惠在宜蘭縣經營28年，全縣有18家門市，年初推出滿千送購物袋活動，推出8款「宜蘭人才懂」的語錄購物袋，上頭印有「我宜蘭人！」、「雨下整夜 我明天早上還要上班」、「連假不出門 我只知道會塞車」等字樣。

宜蘭網友看了心有戚戚焉，紛紛將資訊轉貼到臉書社團，許多關注宜蘭消息的粉絲專頁也轉PO，大呼「好喜歡」、「同感」、「買起來」、「每次聽外地人說宜蘭是台北的後花園，還一副很抬舉宜蘭、很了解宜蘭的口氣，我白眼都要翻到恆春去了」、「雨真的下到懷疑人生」。

業者表示，每年年初都會推出送購物袋活動，過去做過宜蘭地標、地景，之前網路上有「一句話惹怒宜蘭人」的討論，內部決策後，決定每週推出2種語錄購物袋，連推4週。

業者指出，宜蘭愛下雨，「雨下整夜，我明天早上還要上班」購物袋銷量最佳；「你家才是後花園la！」討論度最高，許多宜蘭人，或是住過宜蘭的民眾都頗有同感，在網路各社群分享，真的是意料之外的效益。

業者說，這波活動只到28日，但2月開始會在網路商店繼續推出滿千送購物袋活動，款式採隨機贈送。

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