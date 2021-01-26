歧視？原民運標語「拿麼」力HIGH引議論 宜蘭縣府：問過耆老

宜蘭縣政府辦理2021年全國原住民族運動會，標語為「原來拿麼力HIGH」，其中「拿麼」一詞，源自原住民講中文時的特殊口音，引起討論。（記者蔡昀容攝）

2021/01/26 19:25

［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣政府辦理2021年全國原住民族運動會，標語為「原來拿麼力HIGH」，其中「拿麼」一詞，源自部分原住民講國語時的特殊口音，這也引起討論是否形成「微歧視」、造成刻板印象？縣府回應，曾尋求過原住民耆老的意見，多數認為這標語「很有活力、也很親切」。

原民運將在3月19日至3月22日登場，除了常見的田徑、棒球、籃球等項目，還有原住民族傳統競技競賽，如狩獵、傳統射箭等，至於賽會是否因疫情影響調整辦理方式，將另行公告宣布。

縣府指出，賽會標語「原來拿麼力HIGH」，原意是「原來那麼厲害」，其中「拿麼」的靈感，來自原住民朋友講中文的特殊口音，這是原住民朋友喜歡的流行語，也讓標語更有活力和親和力。

但有網友認為「這是巨歧視了吧，當初看到也超傻眼」、「取這樣真的可以嗎」？「守護宜蘭好山好水行動聯盟」召集人孫博萮說，去年參加活動，聽到縣府相關人員介紹標語由來時，反覆強調「原住民會講『拿~麼厲害』」，聽了覺得有些「不對勁」，可能有刻板印象或「微歧視」的疑慮。

教育部貼文介紹，「微歧視」（Microaggression）指主流社會中出於無心、不自知的歧視言語，這些話語源自於對特定族群的刻板印象，也是躲在善意背後的歧視。

孫博萮舉例，例如對原住民說「你應該要很會唱歌」、「你酒量一定很好」等，說久了，大眾就把這樣的形象和原住民劃上等號。不過孫博萮也說，有些原住民朋友覺得無傷大雅，不過這個問題還是可以討論。

宜蘭縣平地原住民縣議員孫湯玉惠認為，在原住民母語裡，拉長音調有強調「更加」、「非常」之意，以阿美族語來說，「itiraw」有「在那邊」的意思，如果中間拉長音成「iti~raw」，意指「在更遠的那邊」；社會大眾一起討論「拿麼」入標語問題，也算是讓民眾瞭解原住民的語言文化。

縣府教育處表示，每個人在字面上解讀到的意義不同，而縣府原意是希望傳達正向的意思，當初在選擇標語時，也有尋求南澳鄉、大同鄉的原住民鄉親的意見，鄉親覺得「原來拿麼力HIGH」很有活力也很親切。

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