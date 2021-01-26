防疫！ 三星安農溪落羽松秘境點燈取消

三星鄉長李志鏞今天宣布，因中央來公文要求更加謹慎的做好防疫工作，為配合中央政策，只能心痛的取消落羽松夜間點燈活動，避免群聚感染風險。（記者林敬倫攝）

2021/01/26 14:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］三星鄉安農溪落羽松秘境，近年爆紅，為吸引更多遊客到訪，鄉公所都會在過年到元宵期間點燈，營造浪漫夜景；不過，三星鄉長李志鏞今天宣布，因中央來公文要求更加謹慎的做好防疫工作，為配合中央政策，只能心痛的取消落羽松夜間點燈活動，避免群聚感染風險。

落羽松秘境位在三星鄉安農溪中游田心橋旁，早期整治安農溪種植的200棵落羽松，如今蒼鬱成林，與遠山近水相映成趣，近幾年來成為超夯打卡秘境，鄉公所會斥資100多萬元，在過年期間到元宵點燈，營造觀光新亮點。

今年鄉公所原本有意於2月5日起點燈到2月27日元宵節隔一天，且範圍長達300多公尺，較去年多100多公尺，但李志鏞今天宣布，因應疫情嚴峻，加上中央發文給地方，要求謹慎防疫，他只能心痛的將點燈活動取消，現場的小農市集也停辦，但街景布置仍會維持，如此就能避免在短時間內吸引民眾群聚，讓感染風險提高。

李志鏞說，但仍鼓勵民眾出遊多走向戶外，春節連假期間，只要遵守防疫規定，配戴好口罩，保持社交安全距離，還是可以到三星鄉的落雨松秘境走走。

另外，著名花燈藝術家王昱仁，為鄉公所製作一頭可愛的牛花燈，取名為蔥的台語諧音「聰仔」，今起展示在三星鄉立圖書館外，供民眾打卡、拍照。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

著名花燈藝術家王昱仁，為鄉公所製作一頭可愛的牛花燈，取名為蔥的台語諧音「聰仔」。（記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法