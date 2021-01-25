頭城驚傳小客車墜谷意外！8旬翁頭部受傷 消防隊拉繩索救援

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宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外。（記者蔡昀容翻攝）
［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮福德坑路武財神土地公廟一帶，今天下午3點多傳出小客車墜落山谷約20公尺，消防隊獲報後立即派員前往救援，一名80歲男子頭部撕裂傷，意識清楚，消防隊員架設繩索救援。
消防隊指出，下午5點半左右，已用救助器材將簡姓傷患運至山谷，上救護車後送往宜蘭市的國立陽明大學附設醫院救治。
宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外，消防隊拉繩索救援。（記者蔡昀容翻攝）
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