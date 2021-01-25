為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    頭城驚傳小客車墜谷意外！8旬翁頭部受傷 消防隊拉繩索救援

    宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外。（記者蔡昀容翻攝）

    2021/01/25 19:01

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮福德坑路武財神土地公廟一帶，今天下午3點多傳出小客車墜落山谷約20公尺，消防隊獲報後立即派員前往救援，一名80歲男子頭部撕裂傷，意識清楚，消防隊員架設繩索救援。

    消防隊指出，下午5點半左右，已用救助器材將簡姓傷患運至山谷，上救護車後送往宜蘭市的國立陽明大學附設醫院救治。

    宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外，消防隊拉繩索救援。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣頭城鎮一輛小客車發生墜谷意外，消防隊拉繩索救援。（記者蔡昀容翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夜寒、細雨、落石…跟「生命拔河」 南投消防弟兄垂降深谷救人
    2021/01/11 13:35

    夜寒、細雨、落石…跟「生命拔河」 南投消防弟兄垂降深谷救人
    醫師夫妻一家5口墜谷獲救 感謝救援人員低調未受訪
    2021/01/11 11:35

    醫師夫妻一家5口墜谷獲救 感謝救援人員低調未受訪

    鄰北市而居 二重純住親民首選在這
    600萬賓士車抄林道墜百公尺山谷 醫生一家5口逃死劫
    2021/01/11 10:28

    600萬賓士車抄林道墜百公尺山谷 醫生一家5口逃死劫
    道安研究：黯淡黑色小客車事故風險較高
    2020/09/15 19:41

    道安研究：黯淡黑色小客車事故風險較高
    78有錢？500萬賓士飆太快險墜谷 落難車牌「7857」被猛虧
    2019/12/26 14:36

    78有錢？500萬賓士飆太快險墜谷 落難車牌「7857」被猛虧
    宜蘭縣今日熱門
    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    參訪宜蘭 小英讚在地青創品牌精緻
    2021/01/19 05:30

    參訪宜蘭 小英讚在地青創品牌精緻

    因雨延宕 新宜蘭橋 1/24全面通車
    2021/01/19 05:30

    因雨延宕 新宜蘭橋 1/24全面通車

    疫情影響 宜蘭3宮廟新年停供平安粥
    2021/01/19 05:30

    疫情影響 宜蘭3宮廟新年停供平安粥

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播