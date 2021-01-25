夏天戲水、秋冬泡湯 冬山河親水公園啟動溫泉探勘

宜蘭縣長林姿妙（中，白上衣）今天主持冬山河親水公園溫泉探勘工程。（記者江志雄攝）

2021/01/25 12:52

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山河親水公園今天啟動溫泉探勘井鑿設工程，預計5月完成鑿井，日後設置溫泉泡腳池與湯屋，讓園內夏天有童玩節戲水，秋冬泡湯，促使園區活化。

宜蘭縣政府去年透過「大地電磁法」（MT），針對冬山河沿線調查，得知當地擁有溫泉泉脈，編列1700萬元探勘預算，以「TH75油壓式鑽井機」，在冬山河親水公園鑿設800公尺深的探勘井，由縣長林姿妙主持動工儀式。

依照縣府規劃期程，5月完成鑿井後，接續辦理探勘調查與成果報告、溫泉區劃設管理草案、舉辦說明會，相關計畫明年2月報請交通部審查，如果順利通過，將爭取經費，在冬山河親水公園增設溫泉設施，基於不與民爭利考量，僅設置泡腳池與湯屋，至於泉質、出水溫度，要等到探勘完成，才能進一步調查分析。

冬山河親水公園1994年開園時，帶動朝聖熱潮，被譽為「宜蘭經驗」代表作，1996年在此開辦童玩節，人氣推向高峰，但童玩節以外時間經常空蕩蕩，以2019年為例，入園總人數66萬多人次，暑假舉辦的童玩節44天遊客數51萬多人次，占全年70％，縣府盼藉由溫泉魅力，冬季吸引遊客入園泡湯，朝多重面向景點目標邁進。

冬山河親水公園的地標利澤簡橋。（記者江志雄攝）

鑿井工程預計5月完成。（記者江志雄攝）

園區在童玩節以外時間經常空蕩蕩。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法