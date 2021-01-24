設觀景平台遠望龜山島 宜蘭橋今全面通車

為提升防洪能力，宜蘭橋斥資5.11億元改建，人行道、自行車道及觀景平台（見圖）等工程本月完工，今（24）日全面通車。（記者蔡昀容攝）

2021/01/24 12:59

［記者蔡昀容／宜蘭報導］為提升防洪能力，宜蘭橋斥資5.11億元改建，去年10月階段性通車，人行道、自行車道及觀景平台等工程完成後，今（24）日全面通車，縣府上午舉辦通車典禮。

宜蘭橋2019年8月封閉舊橋改建，新橋去年10月25日階段性通車，人行道等橋梁兩側工程原訂去年底完工，以全面通車，但遇連月降雨，工程延宕。縣府表示，經過協調和調整施工順序後，宜蘭橋主體工程順利完成，今天全面通車。

新橋維持雙向4車道，橋梁兩側設置人行及自行車道，營造友善行人及弱勢運具的安全通行環境；人行道空間設置觀景平台，天晴向東可遠望龜山島，傍晚向西可欣賞蘭陽十八勝之一的「西提晚眺」美景。

宜蘭橋長從原先160公尺增至240公尺，並移除80公尺土堤段，同時抬高橋梁梁底高度，提升橋梁抗洪能力，橋梁結構也符合最新公路橋梁設計規範和耐震設計。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭橋改建從2016年開始規劃，2019年開工，雖然造成民眾不便，但宜蘭人有了更好、更安全的宜蘭橋；宜蘭舊橋歷史有80年，如今功成身退，感謝各單位的付出，也謝謝縣民的耐心等候。

政務委員吳澤成說，2016年，時任縣長林聰賢請他針對宜蘭橋改建一事好好協調規劃，由於地方財源欠缺，後續也持續找營建署、河川局等單位補助一部份經費。

吳澤成感謝促成宜蘭橋改建的所有人，也表示每週回宜蘭經過宜蘭橋時，工程管理整潔，他都看在眼裡，祝福通車能平安順利。

宜蘭橋斥資5.11億元改建，今（24）日全面通車，縣府上午舉辦通車典禮。（記者蔡昀容攝）

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