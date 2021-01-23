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    首頁　>　宜蘭縣

    議員促幾米公園往北延伸 宜縣明年擬將行口整體委外

    縣議員林麗建議，縣府應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市，提升周邊商家的收入。（記者林敬倫攝）

    縣議員林麗建議，縣府應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市，提升周邊商家的收入。（記者林敬倫攝）

    2021/01/23 17:26

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭火車站旁幾米公園遊客眾多，但因範圍僅涵蓋火車站以南，縣議員林麗建議，縣府應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市，提升周邊商家的收入；縣府回應，僅行口屬於縣府的權責範圍，目前規劃明年將行口空間整體委外招商，並爭取經費做藝術景觀設置，比照幾米公園的方式，打造全新藝術景點。

    幾米公園（廣場）位於宜蘭火車站前站南側，原為鐵路局舊宿舍區，縣府以幾米繪本內「向左走‧向右走」、「星空」等故事場景為設計，改造成幾米公園，2013年6月正式開幕，每年平均遊客人數約50萬至60萬人，寒暑假旺季每個月可達8、9萬人，是縣內的知名景點之一。

    但林麗指出，因為幾米公園，宜蘭火車站南側觀光人潮多，但北側的宜蘭行口到東門夜市之間，卻因沒有觀光亮點，導致沒有觀光客走訪，周邊商家生意很差，還一度揚言要抗議，並向她陳情。

    林麗建議，縣府應該將幾米公園往北延伸，並串連宜蘭行口與東門夜市，打造新的觀光亮點，帶動周邊商家的發展，讓遊客能留下消費和住宿，不要只是在幾米公園打卡、拍照完就離開。

    縣議員謝燦輝也認為，幾米公園帶來的人潮效應應該擴大，在火車站北側引進一些咖啡廳，或者更多賣店，以帶動人潮，如此才能促進宜蘭市的發展。

    縣府工商旅遊處說，宜蘭火車站北側的發展，縣府的權責範圍僅涉及到宜蘭行口，未來待現在正使用行口空間的原住民部落大學，於明年移到完工的原住民多功能會館，且舊書櫃合約到期後，縣府會針對行口進行活化，以促進宜蘭火車站北側的發展。

    工商旅遊處說，宜蘭行口之後將比照幾米廣場，結合藝術的方式，爭取觀光局經費，進行整體藝術景觀規劃及營造，至於營造後的空間使用，則會整體委外，朝兼顧商業及人文為原則的方式管理。

    宜蘭火車站南側的幾米公園，每逢假日吸引不少遊客拍照、打卡。（記者林敬倫攝）

    宜蘭火車站南側的幾米公園，每逢假日吸引不少遊客拍照、打卡。（記者林敬倫攝）

    宜蘭火車站南側的幾米公園，每逢假日吸引不少遊客拍照、打卡。（記者林敬倫攝）

    宜蘭火車站南側的幾米公園，每逢假日吸引不少遊客拍照、打卡。（記者林敬倫攝）

    縣議員林麗建議，縣府應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市，提升周邊商家的收入。（記者林敬倫攝）

    縣議員林麗建議，縣府應將幾米公園向北延伸，串連宜蘭行口與東門夜市，提升周邊商家的收入。（記者林敬倫攝）

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