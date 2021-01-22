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    首頁　>　宜蘭縣

    噴藥準備春耕…斑頭雁來覓食 農民超擔心：中毒怎麼辦

    斑頭雁本月首度在台灣現蹤，落腳宜蘭，在鳥友界引起轟動。（拍鳥俱樂部洪文能醫師拍攝）

    斑頭雁本月首度在台灣現蹤，落腳宜蘭，在鳥友界引起轟動。（拍鳥俱樂部洪文能醫師拍攝）

    2021/01/22 19:01

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕可飛越喜瑪拉雅山的候鳥斑頭雁，本月首度在台灣現蹤，落腳宜蘭，在鳥友界引起轟動，不過，近期宜蘭農民為準備春耕，噴灑藥劑整理水田，隔天卻遇斑頭雁造訪，相當焦急，擔心鳥兒中毒。縣府農業處說，除草劑原本就用於農田，藥性不會太強，會繼續追蹤相關情況。

    斑頭雁飛行高度可達8800公尺，入冬後能飛越喜馬拉雅山脈遷抵印度等地，本月偏離平時飛行路線，入境台灣，最早於1月12日在蘇澳鎮水田被目擊，最新消息指出，斑頭雁今天在壯圍鄉水田一帶出沒。

    日前有農民反映，為準備接下來春耕插秧，使用除草劑整理農田，沒想到隔天有斑頭雁光顧覓食，他擔憂斑頭雁因此中毒，不知道怎麼辦才好。

    農業處說明，農民使用合法除草劑，原本就是設計用於農田，其藥性對環境生態的影響較低，平時也沒有白鷺鷥等鳥類因此身亡。

    農業處接獲相關反映，有到場掌握情況，也會對農民宣導，近期噴灑藥劑時，留意周圍是否有斑頭雁出沒。

    愛鳥人士呂學麟說，面對北方來的嬌客，總不能讓牠們客死異鄉，但農耕工作也很辛苦，不能禁止農民噴藥。

    呂學麟認為，農民噴藥後可以掛上紅布條，鳥友或民眾若看見斑頭雁出現，可以幫忙趕鳥；他提到，噴藥2、3天後草就會死光，斑頭雁就不會造訪了。

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，8隻斑頭雁受到全台灣鳥友注目，各縣市鳥友紛紛趕往宜蘭拍攝記錄，牠們迷航千里而來，是台灣首筆記錄，期盼牠們能在宜蘭安全覓食度冬，平安返家將是生態保育美事一樁。

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