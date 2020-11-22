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    首頁　>　宜蘭縣

    扯！雞排店食物酸掉 工讀生接投訴回3字讓顧客氣炸

    宜蘭1間雞排店業者被投訴食物發酸，且工讀生態度不佳。雞排示意圖。（資料照）

    宜蘭1間雞排店業者被投訴食物發酸，且工讀生態度不佳。雞排示意圖。（資料照）

    2020/11/22 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣1間雞排店被民眾投訴，昨（21日）在該店購買的食物竟然發酸，打電話反映，話還沒說完，疑似是工讀生妹妹就說「好，掰掰」，接著立刻掛斷電話，讓消費者氣炸。

    消費者在臉書社團「爆怨2公社」指出，昨天向該店點了1份甜不辣、1份百頁豆腐、1份雞塊、1串豬血糕、1串豆乾、1串鑫鑫腸、1串花枝丸，當中，甜不辣、百頁豆腐、豆乾都已經酸掉，而豬血糕也沒按照吩咐加胡椒粉，且他也沒點花枝丸，遭店家「加菜」還照常收錢，因此不滿致電抗議。

    消費者說，不料疑似是店家的工讀生妹妹只聽完食物發酸的部分，就直接說「好，掰掰」，然後把電話掛斷，讓他當場氣炸，在貼文中砲轟「馬的我還在講話欸掛屁啊，WTF，都不用問我需不需要補一份給我，或是下次去退錢給我之類什麼的嗎！什麼都沒有！我是花錢來受罪的嗎！氣瘋！」

    消費者指出，該店共有2名工讀生妹妹，態度都曾被投訴，其中1名近日已經離職的工讀生妹妹也曾在臉書反嗆保留刑法第310條誹謗罪提告權，更強調若是顧客對於自己的上班態度有意見，到店投訴都能獲得90度鞠躬道歉，但如果這樣還不滿意，「麻煩你們趕快來應徵，快來把我弄走，不然不是只有你們不想買而已，看到那麼多沒有根據的言論，我也會不想做。」

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