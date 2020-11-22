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    首頁　>　宜蘭縣

    壯圍沙丘地景藝術節今開幕 11組特色地景超好拍

    2020/11/22 18:54
    藝術家哈拿‧葛琉與其作品《迴》。（記者蔡昀容攝）

    藝術家哈拿‧葛琉與其作品《迴》。（記者蔡昀容攝）

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕第二屆「壯圍沙丘地景藝術節」邀請9組國內外藝術家，以「看見壯圍」為主題進行現地創作，發掘、詮釋壯圍在地特色，東北角管理處則加碼展出2座大型地景藝術作品，現場也設有小農市集、體驗活動等。藝術節今（22）日開幕，開放至明年2月28日。

    壯圍沙丘地景藝術節9組作品中，藝術家哈拿‧葛琉《迴》透過竹編將壯圍的海風、浪花等意象，呈現在作品中。哈拿‧葛琉表示，她先在台東用鋼筋、竹子先搭好整體結構，再運到宜蘭進一步編織、創作，總共耗時1個半月。

    另外禹禹藝術工作室以早期漢人進宜蘭開墾，發展出的「民壯圍堡」為發想，創作出《嶼》；另外還有林靖格《風的季節》、潘勁瑞《海韻》、陳建智《風之憶》、藝術團隊「共感地景」《丘．界》、陳宣誠與中原大學學生的《丘．迴》、法籍Fiona《海洋和諧》、藏族歐舟《泡風景－傾聽龜島與蛇丘的對話》等作品，利用在地素材特性創作和壯圍巧妙連結。

    禹禹藝術工作室的作品《嶼》。（東北角風管處提供）

    禹禹藝術工作室的作品《嶼》。（東北角風管處提供）

    東北角管理處再加碼2座大型地景作品，其中一座邀請荒野保護協會藝術家林勇任創作《鯨愛Taiwan》，呼籲大家一同愛護海洋；在地畫家邱憲章老師《色漾》，模仿宜蘭植物染的花色在布料上，掛在高、寬7米、深2米5的竹架，在空曠的沙埔上迎風飄揚。

    在地畫家邱憲章打造《色漾》，複製宜蘭染所染出的花色。（記者蔡昀容攝）

    在地畫家邱憲章打造《色漾》，複製宜蘭染所染出的花色。（記者蔡昀容攝）

    藝術節也辦理小農市集、沙灘瑜珈、沙丘電影院及在地社區導覽等，詳細場次請洽臉書「東北角之友」粉絲專頁查詢。

    觀光局副局長周廷彰認為，「越在地，越國際」，去年舉辦第一屆藝術節時，許多民眾來拍照、打卡，加上壯圍有很多投注在地方創生的年輕人、小農，結合這些力量，絕對能把壯圍推向國際。

    藝術家林靖格作品《風的季節》。（東北角風管處提供）

    藝術家林靖格作品《風的季節》。（東北角風管處提供）

    壯圍鄉長沈清山表示，上一屆吸引20多萬遊客造訪，也打響壯圍沙丘的知名度；今年感謝各界支持，讓活動擴大規模辦理，鄉公所對藝術節很有信心，期待這個活動能年年延續下去直至「100屆」，朝藝術、文化領域邁進。

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