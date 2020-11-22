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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭大雨一直下！鄭明典曝氣象局努力在做這件事

    中央氣象局局長鄭明典（見圖）表示，過去天氣預報以縣市為單位，現在要縮到「鄉鎮」尺度。（記者蔡昀容攝）

    中央氣象局局長鄭明典（見圖）表示，過去天氣預報以縣市為單位，現在要縮到「鄉鎮」尺度。（記者蔡昀容攝）

    2020/11/22 16:34

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］財團法人氣象應用推廣基金會今（22）日在宜蘭測站舉辦「為什麼宜蘭這麼會下雨」講座，邀請氣象專家與民眾分享科普知識。中央氣象局局長鄭明典表示，過去天氣預報以縣市為單位，現在要縮到「鄉鎮」尺度，氣象局除了把氣象研究做得更細緻，也會到各地推廣科普，滿足民眾對天氣現象的好奇。

    氣象應用推廣基金會表示，台灣氣象學界在劇烈天氣的降雨預報能力已有突破性的進展，不過對於宜蘭秋冬季的降雨現象，仍缺乏系統性的觀察與研究。

    對此，中央氣象局、中央研究院、台灣大學、中央大學、文化大學、國防大學，11月20日至25日期間，在宜蘭進行大規模的觀測實驗，研究宜蘭的風場變化、降雨分布特徵、對流發展機制及山區微氣象條件等。

    「為什麼宜蘭這麼會下雨」講座上，氣象專家到現場與民眾對談，氣象研究人員上午11點也釋放「探空氣球」，上頭裝有觀測儀器，蒐集當天的濕度、風速等數據。

    宜蘭氣象站指出，日累積雨量逾350毫米即達「大豪雨」等級，宜蘭今年10月中旬，受到東北季風影響，連日降下大雨，部分地區日累積雨量就達400毫米，或連續3日降下近600毫米的累積雨量。

    中央氣象局氣象預報中心副主任陳怡良說明，台灣的雨主要落在5月至10月，不過宜蘭位在台灣東北部，加上地形關係，一年四季都有不同型態的雨勢，春天有華南雲雨區、南方雲系等天氣系統造成降雨，5、6月有梅雨，7至9月有颱風，秋冬季則有東北季風及鋒面。

    鄭明典說，氣象局過去以縣市為單位做天氣預報，大約10年前開始推「鄉鎮預報」，這也是當前氣象局努力在做的事。鄭明典強調，各地天氣現象成因都不太一樣，接下來希望把各地氣象研究做得更細緻，氣象局也會到各地推廣科普，滿足地方民眾對天氣現象的好奇。

    財團法人氣象應用推廣基金會今在宜蘭測站舉辦「為什麼宜蘭這麼會下雨」講座。（記者蔡昀容攝）

    財團法人氣象應用推廣基金會今在宜蘭測站舉辦「為什麼宜蘭這麼會下雨」講座。（記者蔡昀容攝）

    氣象研究人員釋放「探空氣球」，上頭裝有觀測儀器，蒐集濕度、風速等數據。（記者蔡昀容攝）

    氣象研究人員釋放「探空氣球」，上頭裝有觀測儀器，蒐集濕度、風速等數據。（記者蔡昀容攝）

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