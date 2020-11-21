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    金流不明VS選舉操作！宜蘭縣木工工會爆內鬨 常監控告理事長

    宜蘭縣木工工會爆內鬨，常監李有田質疑金流不明，理事長吳文進反控選舉操作。（記者游明金攝）

    宜蘭縣木工工會爆內鬨，常監李有田質疑金流不明，理事長吳文進反控選舉操作。（記者游明金攝）

    2020/11/21 16:39

    ［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣木工業職業工會監事會召集人李有田，質疑工會金流不明，理事長吳文進拒絕提供帳冊與金流明細等資料，控告吳與工會簡姓秘書涉嫌背信罪，同時要求調查有無侵占公款；吳文進反駁，帳目都很清楚也給李看過，現在無端指控，他懷疑是為了工會選舉的操作。

    李有田說，原監事會召集人（常監）李茂漢在108年執行監事職務時，吳文進與簡姓秘書要求簽認1筆102萬元的入帳金流，卻無法提出這筆錢的憑證與明細，李茂漢要求查閱帳冊、會計憑證，都遭到拒絕，李無奈之餘，在同年10月4日，以擔任常監卻無權監督工會財務，愧對會員而辭去監事職務。

    經補選，李有田獲選任常監，召集監事會並行使監事職務，要求吳文進提出帳冊等資料，徹查工會歷年財務狀況，希望釐清102萬元匯入來源，以及調查吳文進等人是否曾挪用公款後，再匯入回補缺口。李有田指出，吳文進等人仍拒絕提供資料。

    李有田懷疑，吳文進等人對於工會帳目有內帳與外帳，外帳是每年提供會員代表大會公布的表面帳目，內帳則是吳文進等人的「密帳」，帳務不明，據了解，這102萬元是來自1本未曾公開過的帳簿，帳戶在曝光後竟然被結清銷毀，到底有多少密帳不得而知。

    李有田月初向宜蘭地檢署控告吳文進，侵犯全體會員對工會財務監督權，屬違背會員利益的背信行為；另102萬元不明款項，究竟是否涉及挪用公款而有業務侵占行為，李說，他無從查閱，也請檢方一併查明，簡姓秘書與吳文進有共謀勾串之嫌，一併提出告訴。

    吳文進反駁，工會帳目金流都很清楚，也都給李有田等人看過，銀行的調單紀錄也都一清二楚，工會24日、25日就要改選，李有田這時的指控，他懷疑是為了選舉操作的手段。

    對於102萬元的款項，吳文進說，這是歷年所存起來的結餘款，今年經會員代表大會通過，已用於還掉積欠銀行的貸款，並沒有什麼金流不明，一切公開透明。

    縣府勞工處表示，對於木工工會會務運作造成的爭議，縣府會持續輔導，也會對帳目問題進行了解，但全案已提訴訟，也只能尊重司法調查，也呼籲不管是哪個工會，會員都應該關心自己權益。

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