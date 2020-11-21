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    首頁　>　宜蘭縣

    斥資5億改建宜蘭橋從平板橋變拱橋惹議 宜縣府：治洪所需

    有民眾發現，宜蘭橋改建後，從過去的平板橋變成拱橋，民眾行走時，因坡度過陡相當不便，橋中央過高，也影響當地景觀。（記者林敬倫攝）

    有民眾發現，宜蘭橋改建後，從過去的平板橋變成拱橋，民眾行走時，因坡度過陡相當不便，橋中央過高，也影響當地景觀。（記者林敬倫攝）

    2020/11/21 15:45

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府斥資5億多元改建宜蘭橋，上個月25日通車；不過，有民眾發現，宜蘭橋從過去的平板橋變成拱橋，民眾行走時，因坡度過陡相當不便，橋中央過高，也影響當地景觀；縣府回應，因河川治理通洪所需，宜蘭橋才會改建成中央高兩端低的拱橋造型，與原先的平板橋有些不同。

    宜蘭橋是座平板橋，建於1939年日治時期，當時僅2線道；1968年擴建為4線道，長162.3公尺、寬15.8公尺，是宜蘭市往返礁溪的主要道路，車流量很大，因橋的通洪斷面不足，每逢颱風豪雨，河水都會暴漲至橋底，有淹過橋面疑慮，必須封橋保障用路人安全，加上橋樑老舊，寬度不足，缺乏人行空間，地方不斷爭取改建。

    縣府因此開始著手規劃，卻引發民間熱議，要蓋「斜張橋」還是維持原本的「平板橋」，後經宜蘭市公所發問卷民調後，因平板橋支持度高於斜張橋，最後縣府敲定，維持原本平板橋造型與雙向4線道規模改建，斥資約5億多元，橋長增加至241公尺，寬增加到21公尺，並增設人行及自行車共用道、景觀平台等。

    全案於去年4月動工，經1年又6個月的工期，上個月25日通車，剩下的人行及自行車共用道與景觀平台，則預計在12月底完成；不過，黃姓民眾發現，新的橋已非是原本的平板橋，橋中央高度遠高於兩端，成為類似「拱橋」造型。

    黃姓民眾說，變成「拱橋」的宜蘭橋，坡度相當陡，人行或騎自行都很不方便，他曾看過拾荒老夫妻，推著滿載回收物品的三輪車過橋，相當辛苦，他也指出，橋中央過高，破壞當地的景觀，失去宜蘭橋當初還是「平板橋」的味道。

    縣府交通處說，宜蘭橋中央高度較高，是為了河川治理，通洪斷面的需求，如果工程要把橋拉平，橋的兩端勢必高於店家或住宅，甚至還要因此拆除部分民宅，因此在徵詢地方意見後，決定要在影響最小的情形下改建，才會將橋改建成現今樣貌。

    交通處表示，橋改建後安全性絕對沒問題，即便坡度較陡，機車和車輛行駛也不會受影響，至於人行與自行車的部分，未來人行及自行車共用道完工後，因車道中央較低，坡度不會如主橋一樣陡峭，行人、自行車通行絕對沒問題。

    宜蘭橋改建後，從過去的平板橋變成拱橋。（記者林敬倫攝）

    宜蘭橋改建後，從過去的平板橋變成拱橋。（記者林敬倫攝）

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