正國會、新系宜蘭「首度」合作拿下一城 縣黨部主委陳俊宇出線

民進黨縣黨部主委今天投票，宜蘭縣黨部由民進黨團議會總召陳俊宇當選。（記者張議晨攝）

2020-05-24 18:35:44

首次上稿 17:19

更新時間 18:35

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部第18屆主委選舉今天投票，縣議員陳俊宇今下午5點自行宣布當選；陳俊宇隸屬正國會，又有新潮流地方組織的力挺，這也是兩派系「首度」在宜蘭合作並且順利勝選；陳俊宇說，下屆主委目標為2022年地方大選，宜蘭要重返執政，這是他任內需努力的事。

宜蘭縣民進黨員票數有2987人，宜蘭縣設有7個投開票所，上午8點至下午4點投票期間，天氣良好，投票率有80％，最後選舉結果，陳俊宇以1345票勝過吳和信的1061票。

45歲的陳俊宇佛光大學公共事務學系碩士，是目前縣議會民進黨團總召，獲得黨團縣議員共同推薦；陳雖屬於正國會派系，但這次也獲得新潮流地方組織不少奧援，是宜蘭地方選舉，新系、正國會首次共推的候選人。

61歲的吳和信，曾任宜蘭小英後援會總會長，吳被歸為台北市黨部前主委黃承國屬系統，也有媒體董座林崑海「海派」組織的支援，他在地方基層經營許久，組織實力不差。

兩人選前呈現55波態勢，陳俊宇主打「交給年輕世代交替」，尋求資深黨員支持，加上宜蘭市長江聰淵力挺，為陳鞏固基層黨員組織，順利將陳俊宇推上主委之位。

綠營人士解讀，基層黨員求新求變，陳俊宇主打「交棒年輕世代」打動不少黨員的心，加上縣議會黨團選舉期間主攻不少議題，不僅發揮監督力量，也讓陳俊宇曝光度增加，宜蘭7個投開票所，投票率都有8成以上，顯示黨員求新，成為勝選關鍵。

陳俊宇指出，勝選代表選舉他所提的5大目標，都有獲得黨員的認同與支持；除了下屆地方大選提名作業，總統蔡英文就任黨主席交辦重用年輕、爭取更多人認同民進黨，都是他未來所要努力的目標，絕對會全力以赴。

民進黨縣黨部主委今天投票，宜蘭縣黨部由民進黨團議會總召陳俊宇當選。（記者張議晨攝）

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