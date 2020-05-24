想畢業先攻頂！ 泰雅「鬼湖」成最棒戶外教室

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

2020-05-24 13:59:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南澳鄉金洋國小4名「準」畢業生趁畢業前，與5年級學弟、導師攻頂校園上方的「神祕湖」，修讀這學年泰雅文化課程的最後一門戶外探險課，象徵6年學業即將畫下句點。金洋明年為創校100年，校方籌備老部落尋根，盼百週年校慶時，重回深山的舊部落，在山林之中重新響起泰雅民謠。

神祕湖位於海拔1200餘公尺的山谷間，因午後雲霧繚繞、天氣變化大，加上又處沼澤帶，因此被原住民冠上「鬼湖」稱號，與松蘿湖、加羅湖並列為宜蘭3大高山湖泊。

位於神祕湖山腳下的金洋國小，學校全為泰雅族學生，校方開設的泰雅文化傳承課，今年在畢業前夕移師戶外，由4名準畢業生及9名5年級學弟，攜手踏進族人所述的「鬼湖」。完成挑戰後，即將踏入國中的畢業生，接下泰雅文化傳承的結業證書，象徵6年文化修業即將在今年畫下句點。

校長陳柏如說，學校的山野教育課程，結合泰雅文化、山野探索，由部落青年、耆老培育學生學習祖先文化，希望學生在小學期間，不僅修讀到學業，還能夠傳承泰雅祖先的智慧。

金洋村舊社位於大濁水溪北溪上游，距離現在的金洋村約40公里遠的山區，是南澳最晚從山中遷至平地的部落；明年金洋迎接百週年校慶，校方課程中也與5年級學生許下約定，明年踏尋舊部落尋根。

陳柏如說，金洋舊社步行需4天時間，希望明年循著相同的路，由耆老帶著部落幼苗，回到故鄉朝聖。

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

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