為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

想畢業先攻頂！ 泰雅「鬼湖」成最棒戶外教室

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

2020-05-24 13:59:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南澳鄉金洋國小4名「準」畢業生趁畢業前，與5年級學弟、導師攻頂校園上方的「神祕湖」，修讀這學年泰雅文化課程的最後一門戶外探險課，象徵6年學業即將畫下句點。金洋明年為創校100年，校方籌備老部落尋根，盼百週年校慶時，重回深山的舊部落，在山林之中重新響起泰雅民謠。

神祕湖位於海拔1200餘公尺的山谷間，因午後雲霧繚繞、天氣變化大，加上又處沼澤帶，因此被原住民冠上「鬼湖」稱號，與松蘿湖、加羅湖並列為宜蘭3大高山湖泊。

位於神祕湖山腳下的金洋國小，學校全為泰雅族學生，校方開設的泰雅文化傳承課，今年在畢業前夕移師戶外，由4名準畢業生及9名5年級學弟，攜手踏進族人所述的「鬼湖」。完成挑戰後，即將踏入國中的畢業生，接下泰雅文化傳承的結業證書，象徵6年文化修業即將在今年畫下句點。

校長陳柏如說，學校的山野教育課程，結合泰雅文化、山野探索，由部落青年、耆老培育學生學習祖先文化，希望學生在小學期間，不僅修讀到學業，還能夠傳承泰雅祖先的智慧。

金洋村舊社位於大濁水溪北溪上游，距離現在的金洋村約40公里遠的山區，是南澳最晚從山中遷至平地的部落；明年金洋迎接百週年校慶，校方課程中也與5年級學生許下約定，明年踏尋舊部落尋根。

陳柏如說，金洋舊社步行需4天時間，希望明年循著相同的路，由耆老帶著部落幼苗，回到故鄉朝聖。

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

金洋國小準畢業生與五年級學弟，在畢業前挑戰族人口中的「鬼湖」，完成學校課程最重要的一門文化課。（記者張議晨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
倪重華邀澳洲師資授電子音樂 學子發現自我潛能
2020-02-08 17:50

倪重華邀澳洲師資授電子音樂 學子發現自我潛能
宜縣金洋國小校長遴選 非原民校長出線惹議
2019-06-26 22:47

宜縣金洋國小校長遴選 非原民校長出線惹議
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
「泰雅天籟」金質慈善音樂會 泰雅歌聲令人驚艷
2018-09-02 17:36

「泰雅天籟」金質慈善音樂會 泰雅歌聲令人驚艷
竹縣原住民實驗教育 107學年度揚起「音樂」
2017-01-04 21:56

竹縣原住民實驗教育 107學年度揚起「音樂」
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
宜蘭縣今日熱門
2020-05-17 18:10

樹木界型男美女！羅東林業文化園區大樹「整理儀容」

2020-05-18 05:30

防疫禁陪考秩序好 試務人員︰盼日後比照

2020-05-18 05:30

英聽取消 有考生覺得可惜

2020-05-18 05:30

羅東林業園區 防颱幫樹木「修容」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播