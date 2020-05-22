宜縣縣刊今年改印51萬份送家戶 挨批浪費公帑

宜蘭縣政府每年都會發行縣刊，去年以「書本」的方式印製約3萬份，今年改以單張紙張形式，預計印製51萬份送到縣內家戶。（記者林敬倫攝）

2020-05-22 17:15:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府每年都會發行縣刊，去年以「書本」的方式印製約3萬份，今年改以單張紙張形式，預計印製51萬份送到縣內家戶。縣議員呂惠卿今質疑，現在是網路化的時代，很少人在看紙本內容，縣府印這麼多縣刊，根本浪費公帑；縣府秘書處回應，為顧及不同縣民的閱讀習慣，才會持續發行紙本縣刊。

宜蘭縣政府從1970年開始，就會每年印製縣刊，主要做縣府政策宣傳，過去以「書本」的方式印發，每年分2期共印3萬份，經費約185萬元，送至各鄉鎮公所、圖書館及旅遊服務中心放置，供民眾閱覽，也會發送給民意代表。

今年縣府改以單張紙張的形式印製縣刊，每期印製17萬份，1年3期印製51萬份，總經費約190萬元，並將透過12鄉鎮市公所，派送至縣內所有的家戶。

呂惠卿質疑，現在是網路化時代，縣府各種網路平台都有建置，卻還在印製這麼大量的紙本縣刊，許多人拿到，不會看就直接拿去回收，就連縣府官員也不看，印這麼多根本是浪費公帑，更不環保。

議員陳俊宇指出，縣府一次印這麼多縣刊，還送到家戶裡，是要做選舉宣傳還是縣政宣傳？縣府應該更符合時代潮流，讓縣刊網路化。

不過，縣議員楊弘旻有不同看法，他說，縣刊網路化市有必要，但紙本縣刊還是有存在的必要，許多長輩沒有使用網路，應該照顧他們的閱讀需求。

秘書處回應，發行縣刊是為向縣民傳達縣府相關政策，為顧及不同縣民的閱讀習慣，以及維護環保意識之實踐，選用環保油墨發行紙本刊物。

秘書處表示，考量不同世代閱讀習慣，縣刊除發行紙本外，也同步於縣府官網提供線上閱覽，內容涵蓋當期及過往發行的內容，讓大家不受期數或地點限制，依自身喜好多加利用，甚至拓展至外縣市其他群體，發揮數位平台和傳播媒介的最大效益。

縣議員呂惠卿今質疑，現在是網路化的時代，很少人在看紙本內容，縣府印這麼多縣刊，根本浪費公帑。（記者林敬倫攝）

縣議員楊弘旻有不同看法，他說，縣刊網路化市有必要，但紙本縣刊還是有存在的必要，許多長輩沒有使用網路，應該照顧他們的閱讀需求。（記者林敬倫攝）

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