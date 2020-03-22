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首頁　>　宜蘭縣

跋山涉水尋分校舊址 蘇澳永樂國小為校史尋根

永樂國小師生與地方耆老，在西帽山分校舊址留下歷史性畫面。（圖由王俊明提供）

永樂國小師生與地方耆老，在西帽山分校舊址留下歷史性畫面。（圖由王俊明提供）

2020-03-22 17:28:04

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮永樂國小西帽山分校位在偏遠山區，42年前廢校，如今學校師生首度上山尋根，一行人跋山涉水，走了2個多小時山路才抵達目的地，在分校舊址立下獼猴造型的「永樂石猴」紀念碑，完成校史尋根的最後一里路。

西帽山位在蘇澳鎮與南澳鄉交界處山區，是台泥早期重要礦區，當年大批工人進駐人聲鼎沸，永樂國小1964年在此成立西帽山分校，方便礦區員工子弟就近入學，後來礦場關閉撤走工人，分校在1978年廢除，原有建物夷為平地走入歷史。

分校廢校後人跡罕至，校長曾文賢認為，西帽山採礦時期造就輝煌過往，這段歷史不能遺忘，興起尋根念頭，去年10月起，偕同學校山野課程老師邱奕浩、王俊明、地方耆老，數度上山找尋分校舊址，確認路線及校址地點後，校方與台泥合辦返校立碑活動，昨啟動尋根之旅，隨隊耆老感性地說，「這一刻等了42年」。

尋根隊伍沿著西帽山產業道路前進，走了2個多小時，路過一處舊神社，不久後順利到達，在分校舊址定位立碑，「永樂石猴」紀念碑上記錄分校校史，碑文寫下「總得有人知道，這一切有多（麼）得來不易」，隨即在舊校址拍照，尋根旅程圓滿達成。

曾文賢說，這趟尋根之旅提供多元學習機會，讓小朋友認識學校歷史，了解先民如何翻山越嶺，在困難環境中打拚求生存，是非常有意義的鄉土課程。

蘇澳永樂國小在西帽山分校舊址立下「永樂石猴」紀念碑，完成校史尋根的最後一哩路。（圖由王俊明提供）

蘇澳永樂國小在西帽山分校舊址立下「永樂石猴」紀念碑，完成校史尋根的最後一哩路。（圖由王俊明提供）

尋根隊伍在西帽山分校舊址附近的舊神社拍照留念。（圖由王俊明提供）

尋根隊伍在西帽山分校舊址附近的舊神社拍照留念。（圖由王俊明提供）

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