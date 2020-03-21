太魯閣號煞車故障冒煙 緊急停靠宜蘭頭城

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台鐵太魯閣號煞車故障，緊急停靠頭城車站。（記者林敬倫翻攝）
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕417次台東往樹林行駛的太魯閣自強號，今下午2點50分，因煞車故障冒出濃煙，緊急停靠頭城站，讓民眾換車，台鐵說，因故障無法排除，車上乘客改搭273次花蓮往彰化的普悠瑪。
台鐵說，該列車因車輪煞車皮無法鬆開，導致與車輪咬死，發熱、冒煙，需待冷卻後，再將其分開。
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