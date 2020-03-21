600公斤「老懂軒」茶屋 搬家到中興文創重新見客

「老懂軒」卸下移置中興文創園區有料倉庫後，文化局製作專屬走道，方便民眾進入茶室。（記者林敬倫攝）

2020-03-21 16:13:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣有600公斤重的公共藝術「老懂軒」茶屋，原吊掛在羅東文化工場入口處，但因放置在半戶外空間，吊掛鋼索容易因雨鏽蝕，維護不易，文化局遂將茶屋移置中興文創園區有料倉庫內吊掛，今重新見客，縣府預計6月以後武漢疫情稍緩，在茶屋內推出茶席體驗，供民眾報名品茶，目前每天上午8點至下午5點開放參觀，週三中興文創休園則不開放。

宜蘭縣有公共藝術「老懂軒」茶屋，原吊掛在羅東文化工場入口處，但因放置在半戶外空間，吊掛鋼索容易因雨鏽蝕，維護不易，文化局遂將茶屋移置中興文創園區有料倉庫內吊掛，今重新見客。（記者林敬倫攝）

「老懂軒」茶屋原位於羅東文化工場戶外棚架，於2013年由文化局斥資550萬完成，是當地著名地標，但羅東文化工場棚架高約20公尺，茶屋吊掛離地4公尺高，入內需架梯子，讓民眾難以親近。

「老懂軒」移置中興文創園區有料倉庫展出，今完工後重新見客，宜蘭縣長林姿妙（中）到場揭幕、品茶。（記者林敬倫攝）

再者，茶屋是用31條約17公尺的鋼索吊起、固定，外觀採用竹片、木片、土等自然原料製作，由於羅東文化工場棚架四周無遮蔽，屬半戶外空間，每逢大雨或颱風，不但外觀容易被破壞，鋼纜也因淋到雨而生鏽，難以維護，每年文化局要額外斥資約20萬元修繕。

有鑑於此，文化局經過原創建築師藤森照信同意，與宜蘭縣公共藝術委員通過，去年將「老懂軒」卸下，移置中興文創園區有料倉庫展出，並製作專屬走道，方便民眾進入茶室，今完工後重新見客，宜蘭縣長林姿妙到場揭幕。

主導移置茶屋工程的木本設計專案經理李國玄表示，茶屋移到室內後，僅鋼纜採用不銹鋼，長度減少到剩4米，其餘外觀都維持原本的樣態，內部最多可容納12至15人，茶室空間則包含檜木座椅、大桌及爐體。

宜蘭縣長林姿妙說，茶壺外型的「老懂軒」於中興文化創意園區再次啟用，除了位處室內空間不再受限氣候影響，現場更能展示藤森老師的創作手稿及模型，期待能讓公共藝術更加親近民眾。

縣文化局長宋隆全說，茶屋採用鋼索固定，若拆卸結構會整個瓦解，難以像丟丟銅廣場幾米小火車一樣拆卸防颱，才會移至中興文創園區，未來除讓民眾免費參觀，也預計在下半年武漢肺炎疫情穩定後，推出茶席體驗，找茶道老師教民眾品茗。

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