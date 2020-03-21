慣竊出獄重操舊業 偷遍五結、冬山車輛及木料

曹嫌仍惡性不改，繼續犯下5起小貨車竊盜案，及6起無人古厝、工寮的木材竊盜案。

2020-03-21 12:16:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣曹姓男子因竊盜案遭聲押，去年10月期滿出獄，但他惡性不改，仍重操舊業，繼續偷遍五結與冬山鄉的小貨車，再到無人的古厝、工寮都取高價值檜木、木桌椅以及梁柱，遭警方鎖定；昨中午羅東警方掌握曹嫌租物處，以優勢警力前往逮捕，由於犯嫌仍在睡夢中，無力反抗，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

41歲曹嫌有毒品、竊盜等前科，因毒品案須入監服刑，但逃逸未執行，遭警方通緝，且去年才因竊盜案遭到預防性聲押，10月甫期滿出獄；但曹嫌仍惡性不改，繼續犯下5起小貨車竊盜案，及6起無人古厝、工寮的木材竊盜案。

警方說，曹嫌生性狡詐多疑、犯案手法縝密，先以竊取的自小客貨車作為犯案交通工具，針對無人居住的三合院式古厝或者工寮下手，再拿去變賣。

羅東分局接獲情資後，即組成專案小組，調閱相關監視器畫面，一眼認出犯嫌即為轄內的治安顧慮人口，立即佈線追查；警方指出，根據過往逮捕曹嫌的經驗，常遭遇到曹用車輛衝撞員警，並順利逃逸的情況，為避免危險，以及辦案人員受傷，昨中午11點掌握曹嫌在羅東博愛路租屋處，趁曹仍熟睡，以優勢警力前往逮捕，曹嫌因為晚睡，至中午仍在睡夢中。

警方說，曹嫌因毒品通緝須入監執行，已先行移送地檢署，另涉嫌汽車、木材竊盜案，警方將持續偵辦，屆時再入監借訊辦理移送。

曹嫌仍惡性不改，繼續犯下5起小貨車竊盜案，及6起無人古厝、工寮的木材竊盜案。

曹嫌以偷來的小貨車載送偷來的木料。（記者林敬倫翻攝）

曹嫌以偷來的小貨車載送偷來的木料。（記者林敬倫翻攝）

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