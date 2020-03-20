「來送兵單啦！」怕檢疫者被貼標籤 里長登門關心先想千百種理由

台灣昨起入境都必須居家檢疫14天，有里長為避免檢疫者被貼標籤，想好千百種理由向鄰居解釋，化解民眾疑惑。（記者朱沛雄攝）

2020-03-20 16:14:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕武漢肺炎肆虐全球，台灣境外移入個案人數暴增，昨起所有入境者不分國籍必須居家檢疫14天，讓村里長、幹事工作量暴增；有鄰居見里長、幹事登門關心感到疑惑，為避免檢疫者貼標籤，里長發揮巧思，用「來送兵單啦！」等理由，打發鄰居疑慮。

台灣實施入境檢疫後，返國民眾暴增，各地村、里都有人依規定在家檢疫14天，平時由村里長、里幹事透過電話、視訊了解檢疫狀況以及體溫監測。

但檢疫者難免提出需求，村里長、里幹事接獲訊息後，就得上門關心，有民眾見到里長戴著口罩上門，難免疑惑「里長來幹嘛？」「是有確診個案嗎？」

為了避免鄰居恐慌，宜蘭有里長想好千百種理由，如「來送兵單啦」、「宣傳假牙補助」、「來送住宅警報器」等各式政策宣導或其他理由，化解鄰居疑慮。

宜蘭林姓里長說，住家附近若有檢疫個案，即使沒確診也容易引起社區恐慌，如果說實話，難免讓檢疫者貼上標籤，因此每次上門若碰到附近鄰居關心，他選擇用「善意的謊言」向鄰居解釋，戴口罩則說是鼻子過敏，化解社區疑慮。

他說，居家檢疫者是自己國人，第一線醫護人員為台灣守護健康，他們身為里長也必須站出來，做好自己角色，讓社區民眾安心。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法