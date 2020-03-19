男搭客運謊稱日本回來 恐遭罰3萬元以下罰鍰

宜蘭市游姓男子今上午欲搭乘葛瑪蘭客運前往台北，在客運上客運服務員幫游男繫安全帶時，游竟向服務員表示昨日剛從日本回來，引發民眾恐慌，警方前往了解狀況。（記者林敬倫翻攝）

2020-03-19 14:38:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市游姓男子今上午欲搭乘葛瑪蘭客運前往台北，在客運上客運服務員幫游男繫安全帶時，游竟向服務員表示昨日剛從日本回來，在飛機上空服員也是這樣幫忙繫安全帶等語，引發車上人員恐慌，乘客立即都趕下車，葛瑪蘭客運也通報警方前往全車消毒，警將游男帶回，查證游無出入境紀錄，也無散布疫情，但仍依社會秩序維護法開罰，游恐收到3萬元以下罰單。

車上民眾痛批，游男的行為真的很惡劣，引發不必要的恐慌，實在讓人生氣；葛瑪蘭客運指出，游姓乘客8點從宜蘭轉運站上車，竟告知服務人員自己是從日本回來他們如臨大敵，先疏散車上乘客，並通報警方，也進行全車消毒，後續知道游男是開玩笑，造成很大的困擾，因為很多乘客的行程因此被耽擱，葛瑪蘭客運不排除向游男提告、求償。

警方指出，接獲報案後，隨即派員趕赴現場查證該名男子身分，並聯繫勤指中心查詢是否為居家隔離或檢疫民眾，同時查詢出入境系統資料。

警方說，後經查證游男未有出入境紀錄，亦非居家隔離檢疫名單內人員，因日本自19日起旅遊疫情始提升為第3級，惟應自主健康管理14天，也不應搭乘大眾運輸工具，此男子謊稱自日本返台，行為已致生公眾安全，造成不必要之恐慌，因涉嫌觸犯社維法妨害安寧秩序，現場由警方將游男帶回依法偵辦。

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