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氣候暖化 宜蘭螢火蟲提早半個月大爆發

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

2020-03-19 09:10:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣每年3月底、4月初，就會進入螢火蟲季，尤其會在清明前後開始大量發光「求歡」，是最佳的賞螢時間點；不過，賴姓攝影師發現，今年冬山鄉舊寮溪的螢火蟲大爆發，較往年提早半個月到來，應是氣候暖化影響；宜蘭社區大學生態講師呂學麟說，氣候月溫暖確實有可能改變螢火蟲的賀爾蒙，將繁殖期提早。

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

螢火蟲俗稱「火金姑」，約於每年清明節前後進入繁殖期，開始發光「求歡」，宜蘭縣的最佳賞螢去處，包含頭城鎮的鷹仔嶺、礁溪鄉聖母山莊、小礁溪及冬山鄉舊寮溪等，一入夜閃閃光點宛如星空，吸引不少遊客與攝影愛好者。

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

受氣候暖化影響，冬山鄉舊寮溪，已可觀察到大量螢火蟲。（賴姓攝影師提供）

賴姓攝影師近期已在舊寮溪拍攝到大量的螢火蟲，他說，今年應該是受到暖化的影響，螢火蟲提早半個月大爆發，入夜後處處可見螢火蟲小光點；小礁溪居悠谷農莊老闆林松柏說，小礁溪目前螢火蟲數量還很零星，要賞螢還要再等等。

呂學麟指出，氣候的變化的確有可能改變螢火蟲的賀爾蒙，讓繁殖期提早，他就曾觀察到，每年約於9月才開始反殖的台灣窗螢，在5月進入反殖其產卵，相當特別。

呂學麟表示，螢火蟲大爆發的最佳條件，包含悶熱不下雨的氣候，太陽不直射、背風以及沒有太多人為干擾與光害的地區，宜蘭通常要等到清明前後，才會贏來螢火蟲大爆發，又以紋螢與擬紋螢、以及黑翅螢等品種最為常見，台灣窗螢的數量則較少。

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