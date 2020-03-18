南方澳跨港大橋 敲定原址重建

南方澳跨港大橋橋址爭議，最終確認原址重建。（記者江志雄翻攝）

2020-03-18 21:11:28

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳跨港大橋重建工程，漁界人士要求新橋橋址北移20公尺，與原先規劃的原址重建不同調陷入僵局，宜蘭縣籍的行政院公共工程委員會主委吳澤成，今天返鄉主持協調會，拍板原址重建，必須依照原訂期程如期完工。

南方澳跨港大橋去年10月1日發生斷橋，交通部長林佳龍承諾事發3年內完成重建，最早擬採原址重建，總經費5.3億元，不料橋址出現爭議，設計案喊停，各界擔心2022年10月1日前完工的承諾跳票。

吳澤成偕同交通部政務次長黃玉霖、立委陳歐珀等人在蘇澳港營運處召開協調會，蘇澳鎮長李明哲說，南方澳陸續傳出商店倒閉，主要原因不是武漢肺炎疫情，而是斷橋造成觀光客銳減，新橋選址要儘速定案。

漁界人士希望橋址北移，考量跨港大橋橋基與蘇澳區漁會第3魚市場間，只有10公尺寬通道，載魚貨車要有18公尺寬的迴轉空間，因此建議北移20公尺；公路總局官員認為，如果北移20公尺，新橋東側通過豆腐岬周邊的地質敏感區，光是解編就要1到2年時間，重建工程恐怕延誤。

吳澤成裁示原址重建，他指趕快做好兼顧品質，是大家的共識，拆除舊橋引橋，應減少揚塵，設計時納入夜間景觀，拆下的引橋橋體，可考慮海運運離，新橋完工後，橋下提供漁民設置冷藏設施。

南方澳跨港大橋斷橋後的空拍圖。（記者江志雄翻攝）

吳澤成主持協調會，確認新橋橋址。（記者江志雄攝）

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