為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

南方澳跨港大橋 敲定原址重建

南方澳跨港大橋橋址爭議，最終確認原址重建。（記者江志雄翻攝）

南方澳跨港大橋橋址爭議，最終確認原址重建。（記者江志雄翻攝）

2020-03-18 21:11:28

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳跨港大橋重建工程，漁界人士要求新橋橋址北移20公尺，與原先規劃的原址重建不同調陷入僵局，宜蘭縣籍的行政院公共工程委員會主委吳澤成，今天返鄉主持協調會，拍板原址重建，必須依照原訂期程如期完工。

南方澳跨港大橋去年10月1日發生斷橋，交通部長林佳龍承諾事發3年內完成重建，最早擬採原址重建，總經費5.3億元，不料橋址出現爭議，設計案喊停，各界擔心2022年10月1日前完工的承諾跳票。

吳澤成偕同交通部政務次長黃玉霖、立委陳歐珀等人在蘇澳港營運處召開協調會，蘇澳鎮長李明哲說，南方澳陸續傳出商店倒閉，主要原因不是武漢肺炎疫情，而是斷橋造成觀光客銳減，新橋選址要儘速定案。

漁界人士希望橋址北移，考量跨港大橋橋基與蘇澳區漁會第3魚市場間，只有10公尺寬通道，載魚貨車要有18公尺寬的迴轉空間，因此建議北移20公尺；公路總局官員認為，如果北移20公尺，新橋東側通過豆腐岬周邊的地質敏感區，光是解編就要1到2年時間，重建工程恐怕延誤。

吳澤成裁示原址重建，他指趕快做好兼顧品質，是大家的共識，拆除舊橋引橋，應減少揚塵，設計時納入夜間景觀，拆下的引橋橋體，可考慮海運運離，新橋完工後，橋下提供漁民設置冷藏設施。

南方澳跨港大橋斷橋後的空拍圖。（記者江志雄翻攝）

南方澳跨港大橋斷橋後的空拍圖。（記者江志雄翻攝）

吳澤成主持協調會，確認新橋橋址。（記者江志雄攝）

吳澤成主持協調會，確認新橋橋址。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
微調案出線機率大？南方澳跨港大橋重建選址明協調
2020-03-17 19:26

微調案出線機率大？南方澳跨港大橋重建選址明協調
公總調查南方澳斷橋原因 疑未按圖施工
2020-03-14 21:32

公總調查南方澳斷橋原因 疑未按圖施工
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
南方澳斷橋重建設計案喊卡 外界憂3年完工承諾跳票
2020-02-18 17:10

南方澳斷橋重建設計案喊卡 外界憂3年完工承諾跳票
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
宜蘭縣今日熱門
2020-03-18 12:55

逆轉！國民黨宜縣議員賴良洲 改判當選無效確定

2020-03-14 21:32

公總調查南方澳斷橋原因 疑未按圖施工

2020-03-14 19:18

羅東鎮公所改建設計費被刪減 鎮長、主席隔空交火

2020-03-14 21:33

「白色彩虹」！ 太平山出現超美奇景

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播