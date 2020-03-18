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首頁　>　宜蘭縣

宜蘭鐵路高架化取得台鐵同意函 中央核定後最快2024年動工

鐵路高架宜蘭、羅東優先段的地方自籌款，宜蘭縣長林姿妙說，會繼續向中央爭取經費支應。（記者林敬倫攝）

鐵路高架宜蘭、羅東優先段的地方自籌款，宜蘭縣長林姿妙說，會繼續向中央爭取經費支應。（記者林敬倫攝）

2020-03-18 18:41:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估案，去年11月交通部有條件通過可行性評估，但要求宜蘭縣政府需取得台鐵同意函，才能報行政院核定；今宜縣府取得台鐵同意函，全案報行政院核定後，就能進入綜合規畫階段，最快2024年動工。

宜蘭鐵路高架案爭取10餘年，最終敲定以宜蘭、羅東優先施作的方案開發，進入可行性評估。全長約16.1公里，總經費約252點09億元，縣政府需負擔54點4億元，其餘由中央出資；該案將新增一處「縣政中心站」，可消除9處平交道，並平衡鐵路東西城鄉發展。

全案可行性評估，交通部於去年11月有條件通過，但縣府與台鐵對於四城、宜蘭、二結、中里和羅東等5個車站開發計畫、財務自償率等問題，仍未達成共識，交通部裁示縣府需取得台鐵的同意函，全案才能報行政院核定，進入綜合規劃階段。

經與台鐵協商，宜蘭縣政府順利取得台鐵同意函，將報行政院核定；但台鐵也建議，為配合快鐵配置，宜蘭車站建議改採4島（月台）8股（鐵道）配置，羅東車站建議採3島6股配置，且為方便列車的維修與調度，建議烏石港車輛調度、維護基地，應改設在四城車站。

林姿妙說，鐵路高架能平衡宜蘭東西區，很感謝台鐵的幫忙，讓全案可型性評估能報行政院核定，全案最快2024年動工，至於地方自籌款，她會繼續向中央爭取經費支應。

鐵路高架宜蘭、羅東優先段，今宜縣府取得台鐵同意函，全案報行政院核定後，就能進入綜合規畫階段，最快2024年動工。（記者林敬倫攝）

鐵路高架宜蘭、羅東優先段，今宜縣府取得台鐵同意函，全案報行政院核定後，就能進入綜合規畫階段，最快2024年動工。（記者林敬倫攝）

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