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首頁　>　宜蘭縣

繁星放榜 宜中、蘭女各1人錄取台大法律

蘭陽女中鄭捷勻繁星錄取台大法律系。（記者林敬倫攝）

蘭陽女中鄭捷勻繁星錄取台大法律系。（記者林敬倫攝）

2020-03-18 17:17:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］繁星推薦入學今天放榜，國立宜蘭高中共有108人報名，41人錄取，國立蘭陽女中共127人報名，70人錄取，兩校分別有26人及42人錄取國立大學；其中，上台大共2人，分別是宜蘭高中的康飛白與蘭陽女中的鄭捷勻，均錄取法律系法學組。

宜蘭高中的康飛白（左）繁星錄取台大法律。（記者林敬倫攝）

宜蘭高中的康飛白（左）繁星錄取台大法律。（記者林敬倫攝）

宜蘭高中這次繁星推薦，錄取率約38％，蘭陽女中錄取率約55％；康飛白說，他並沒有鎖定目標要考律師或檢察官，只是因為自己剛好對文組的科目有興趣，所以才會選擇台大法律系，希望利用台大的資源，來增進自己。

繁星推薦入學今天放榜，國立宜蘭高中共有108人報名，41人錄取。（記者林敬倫攝）

繁星推薦入學今天放榜，國立宜蘭高中共有108人報名，41人錄取。（記者林敬倫攝）

康飛白說，他的讀書秘訣，就是設定一個時間好好讀書，通常放學5點到晚上10點都是他讀書的時間。

繁星推薦入學今天放榜，國立蘭陽女中共127人報名，70人錄取。（記者林敬倫攝）

繁星推薦入學今天放榜，國立蘭陽女中共127人報名，70人錄取。（記者林敬倫攝）

對於在宜中是讀數理資優班，卻選擇法律系，他說，環境對人的影響很大，數理資優班的讀書風氣與資訊，對他的升學很有幫助，無形中為他帶來更多機會，未來他上大學目標就是讓英文變更好，提升競爭力。

鄭捷勻說，之所以選擇法律系，是因為未來想要當公務員，一方面是受當老師的父母影響，一方面是公務員工作薪資穩定。

鄭捷勻指出，她維持成績的秘訣，就是平常上課專心，並勤做筆記，把有關的觀念整理在一起，這樣一到段考，就能融會貫通；她指出，上大學後會開始找家教打工，為自己賺取生活費。

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