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好巧！從國小到高中都同校 蘭女曾鈺量、吳欣慈攜手摘繁星進清大

蘭陽女中曾鈺量（右）與吳欣慈（左）從小因有相同的奶媽結緣，兩人國小同校，國中、高中又同校同班，這次繁星推薦放榜，兩人還攜手錄取清華大學工學院，繼續結緣。（記者林敬倫攝）

蘭陽女中曾鈺量（右）與吳欣慈（左）從小因有相同的奶媽結緣，兩人國小同校，國中、高中又同校同班，這次繁星推薦放榜，兩人還攜手錄取清華大學工學院，繼續結緣。（記者林敬倫攝）

2020-03-18 16:33:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］真的有夠巧！蘭陽女中的曾鈺量與吳欣慈從小因有相同的奶媽結緣，不料，兩人國小同校，國中、高中也同校同班，這次繁星推薦放榜，兩人還攜手錄取清華大學工學院，繼續結緣；兩人說，她們連國中會考與大學學測成績都一樣，但都不是刻意的，一切純屬意外，上大學還有熟悉的人能繼續相互扶持，讓她們感到相當安心。

曾鈺量與吳欣慈都是宜蘭市人，母親均為蘭陽女中的教師，2歲開始兩人都由同個奶媽照顧開始結緣，緣分就此開始密不可分，國小雖未同班，但都讀光復小學，國中又是復興國中同班同學，高中也是蘭陽女中同班同學，不料，這次繁星，兩人又一起錄取清華大學工學院。

強大的緣分讓學校師生嘖嘖稱奇；她們說，這次繁星填選學校與科系，彼此間並沒有討論，都是各填各的，沒有刻意要繼續當同學，卻意外地又錄取同所學校同個科系；曾鈺量會選填工學院，是因為工學院可以學到很多跨領域的專業，加上剛好成績有達到。

吳欣慈說，雖然彼此緣分很強大，但讀書為了避免干擾，還是都各自讀，曾鈺量本來就想讀工學院，她看過去的錄取條件，本來以為自己成績沒辦法被錄取，抱著填填看的心情把清大工學院排在前面，結果意外錄取。

更巧的是，除了升學有緣，曾鈺量與吳欣慈連考試成績還都相同，國中會考兩人5科均為5A，學測兩人考4科都獲得56級分，強大的緣分到大學又要繼續延續，有同學開玩笑說，根本是「孽緣」，但他們說，很開心緣分能繼續延續，至少上大學還有認識又熟悉的人，可以相互扶持，覺得很安心。

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