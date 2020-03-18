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遭判當選無效 宜縣議員賴良洲︰一下無罪一下有罪算什麼司法？

宜蘭縣議員賴良洲涉賄，遭提起當選無效之訴，二審逆轉判當選無效，他受訪大嘆司法不公，一下判無罪一下判有罪，這什麼司法？（資料照）

宜蘭縣議員賴良洲涉賄，遭提起當選無效之訴，二審逆轉判當選無效，他受訪大嘆司法不公，一下判無罪一下判有罪，這什麼司法？（資料照）

2020-03-18 14:19:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］曾任國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委的賴良洲，前年選上宜蘭縣議員，但遭指控贈送選民240元水果禮盒涉及賄選，競選對手林金龍對賴提起當選無效訴訟，宜蘭地院判賴當選有效，不過，林金龍、檢方提起上訴後，高等法院今逆轉改判賴當選無效，全案定讞；賴良洲受訪大嘆司法不公，一下判無罪一下判有罪，這什麼司法？

賴良洲涉賄選案，刑事訴訟也一波三折，當初宜蘭地院以賄選罪判賴3年徒刑、褫奪公權5年，不過，賴不服判決上訴後，高等法院認定罪證不足，今年2月13日改判賴無罪，全案可上訴，賴可說是心情上大洗三溫暖。

林金龍和檢方指控，賴良洲為競選宜蘭縣第19屆縣議員，選前的2018年9月11日上午分別到頭城鎮吳姓、張姓女子、陳姓男子住處，致贈市價約240元蘋果禮盒，請求他們投票支持，宜蘭縣警局接獲相關情資已查獲在案，賴明確涉及賄選行為，因此提起當選無效之訴。

宜蘭地院綜合認定，無法證明賴良洲送蘋果禮盒行賄，而動搖選民投票意向而有賄選的對價關係，判賴當選有效；林金龍和檢方不服，上訴高院，今高院判決竟逆轉，又改判賴有罪；賴良洲受訪時感嘆司法不公，他說，這到底甚麼司法，不論刑事或民事，一下判無罪一下判有罪，讓他完全摸不著頭緒，後續會再和律師討論，肯有無其他司法救濟途徑。

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